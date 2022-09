Begin augustus kwam het nieuws dat de Kampeer & Caravan Jaarbeurs een nieuw item aan het evenement toe gaat voegen, de Kampeer Duurzaamheidsprijs. Dit is een initiatief van Kampeer & Caravan Jaarbeurs (KCJ), de Kampeer & Caravan Industrie (KCI) én de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). De deelnemers aan deze prijs kunnen meedingen in de categorieën camperproduct en kampeerproduct. De vakjury heeft inmiddels 11 inzendingen genomineerd en de publieksstemming is gestart.

Het gaat in beide categorieën – in de breedste zin van het woord – om de beste duurzame innovatieve producten. Rachel Jankowsky van de Kampeer & Caravan Jaarbeurs: “De wereld om ons heen verandert voortdurend en duurzaamheid is een steeds belangrijker thema. Duurzame innovaties geven nieuwe energie en dragen bij aan positieve veranderingen voor de toekomst.”

De inschrijving voor de Kampeer Duurzaamheidsprijs is inmiddels geweest en ook heeft de vakjury een voorselectie van de meest duurzame innovaties in de kampeerbranche gemaakt. Na intensief beraad is de vakjury per categorie namelijk tot de volgende selectie van genomineerden gekomen. In willekeurige volgorde:

Meest duurzame en innovatieve camperproduct van het jaar 2022:

Ventje – camperbus Ventje met volledig duurzaam interieur

Erwin Hymer Group Nederland B.V. – elektrische Crosscamp Flex camper

Tonke – elektrische Tonke EQV Touring camper

Fixxter Nederland – elektrische camper

Etarki – solar camper

Meest duurzame en innovatieve kampeerproduct van het jaar 2022:

Smitveld Vouwwagens – Ruebist Ecoline vouwwagen met gerecycled tentdoek

Karsten – Blueline circulaire tenten

Flevobike Technology – de GoLo GoCamp “camperfiets” op zonne-energie

Solbio – biologisch toiletvloeistof

CRW systems – Tank – 03 fresh water system (zuiver water systeem)

Thetford – Powerpods Bio (toiletvloeistof)

Vakjury

De vakjury is als volgt samengesteld:

Leo Diepemaat, Voorzitter Kampeer en Caravan Industrie

Marloes van den Berg, Chief Sustainability Officer en directielid bij Jaarbeurs

Gerben Hardeman, Programmaleider NKC ‘Beter op reis’

Folkert van der Molen, Eigenaar van Van der Molen Environmental Internet Services

Dick William Harinck, Presentator, schrijver en vlogger in de kampeerbranche

Mariken Stolk, Strategisch communicatieadviseur Duurzame Mobiliteit Milieu Centraal

Publieksstemming

Nu is het de beurt aan het Nederlands publiek om te stemmen op een van de genomineerde producten. Dat kan tot en met zondag 25 september via deze website. De uitslag van de consumentenstemming telt, evenals de beoordeling door de vakjury, voor vijftig procent mee in de einduitslag.

De winnaars van de Duurzaamheidsprijs worden op vrijdag 30 september bekendgemaakt en de prijsuitreiking is op woensdag 5 oktober, tijdens het congres ‘Beter op Kampeerreis’, dat de NKC, KCI en KCJ tijdens de Kampeer & Caravan Jaarbeurs organiseren.