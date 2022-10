Tijdens de eerste beursdag van de compleet vernieuwde Kampeer & Caravan Jaarbeurs zijn de winnaars bekend gemaakt van de Kampeer Duurzaamheidsprijs: Ventje en Karsten Tenten vielen in de prijzen. De Kampeer & Caravan Jaarbeurs vindt plaats van 5 tot en met 9 oktober en staat volop in het teken van innovaties op kampeergebied.

De Kampeer Duurzaamheidsprijs, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, werd gewonnen door de Nederlandse camperfabrikant Ventje. Met het beste camperproduct en in de categorie ‘kamperen algemeen’ streek Karsten Tenten met de eer, met familietenten die gemaakt zijn van materiaal waarin gerecyclede spijkerbroeken zijn verwerkt.

Er waren twee categorieën: het meest duurzame innovatieve camperproduct en het meest duurzame innovatieve kampeerproduct. Voor beide categorieën maakte de vakjury een shortlist waarna ook het publiek een stem kon uitbrengen.

Ventje

Winnaar van het meest duurzame camperproduct is Ventje, een Nederlandse start-up van jonge enthousiaste camperaars die hun buscampers voorzien van een compleet duurzaam en circulair interieur: het bedrijf gebruikt FSC gecertificeerd hout voor het meubelwerk en schapenwol voor de isolatie. Voor de vloer wordt CO2-neutraal geproduceerd. “Als Ventje de interieurs ook in elektrisch aangedreven campervans gaat bouwen, is er sprake van een volledig duurzame ontwikkeling”, aldus het juryrapport.

Karsten Tenten

Het meest Duurzame kampeerproduct komt ook van een Nederlands bedrijf: Karsten Tenten uit het Noord-Hollandse Zwaag. De prijs ging naar de Blueline tenten die beschikbaar zijn als twee- en vierpersoonstent. Karsten produceert tenten in het eigen energieneutrale atelier in Nederland. De jury prees de enorme milieueffecten: door gebruik te maken van het duurzame tentdoek wordt bijvoorbeeld 50.000 liter water bespaard, per tent. Daarnaast is er bij productie in het Karsten atelier geen CO2-uitstoot en verder wordt snijafval van het kuipgrondzeil hergebruikt. Ook de ritsen zijn van gerecycled plastic. Door de productie in Nederland en België wordt er bovendien veel CO2-uitstoot bespaard op het gebied van transport. “Het is ongelofelijk dat er in Europa jaarlijks 640 miljoen spijkerbroeken worden weggegooid”, stelt de jury. “Karsten laat de potentie zien van circulair ondernemen waarbij jeans in de combinatie met hoogwaardig katoen een tweede (buiten)leven krijgt.”

Beide winnaars zijn te zien op het Duurzaamheidsplein, waar ook de andere genomineerden te zien zijn. Ook de ANWB Camper en Caravan van het jaar zijn tijdens de beurs van binnen en buiten te bezichtigen.

Marloes van den Berg, Chief Sustainability Officer van Jaarbeurs feliciteert de winnaars: “We zijn blij dat we voor het eerst de Kampeer Duurzaamheidsprijs hebben uitgereikt. Dit initiatief draagt perfect bij aan de duurzame beweging die we momenteel bij Jaarbeurs maken. We willen niet alleen onze beurzen en events operationeel zo duurzaam mogelijk organiseren, we vinden het ook belangrijk dat we onze partners helpen duurzaamheid aan te jagen en te versnellen. De Kampeer Duurzaamheidsprijs is hier een mooi voorbeeld van.”

Vakjury

De vakjury was als volgt samengesteld:

Leo Diepemaat, Voorzitter Kampeer en Caravan Industrie

Marloes van den Berg, Chief Sustainability Officer en directielid bij Jaarbeurs

Gerben Hardeman, Programmaleider NKC ‘Beter op reis’

Folkert van der Molen, Eigenaar van Van der Molen Environmental Internet Services

Dick William Harinck, Presentator, schrijver en vlogger in de kampeerbranche

Mariken Stolk, Strategisch communicatieadviseur Duurzame Mobiliteit Milieu Centraal

Fotograaf: MichielTon.com