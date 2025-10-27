Vandaag op de 750ste verjaardag van Amsterdam krijgt Artis ruim 600 zonnepanelen op haar daken cadeau, waarvan een groot deel zogenoemde Kameleon-panelen. Naast de passende vorm, kleuren deze panelen mee met de gebouwen en behouden deze zo het historische karakter van de dierentuin. De financiële besparing die kan worden bereikt door lagere energiekosten, zal worden wordt ingezet om schoolkinderen en stadspashouders met een kleiner budget toegang te geven tot Artis. Femke Halsema burgermeester van Amsterdam, Steven van Rijswijk (ING) en Lesley Bamberger (Kroonenberg Groep) overhandigden vandaag symbolisch het eerste paneel aan Artis-directeur Rembrandt Sutorius.

Steuntje in de rug

De panelen voor Artis zijn onderdeel van een geschenk van 5500 zonnepanelen aan de stad Amsterdam, aangeboden door ING en Kroonenberg Groep in het kader van de 750ste verjaardag. De kostenbesparing op energie komt ten goede aan Amsterdammers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken via gratis toegang, kortingen of lidmaatschappen bij maatschappelijke en culturele instellingen waarvan de gebouwen voorzien worden van de panelen.

Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema: “Wat een prachtig cadeau voor onze jarige stad. En extra mooi dat de energiebesparing ten goede komt aan inwoners die minder te besteden hebben.”

Steven van Rijswijk, CEO van ING: “Wij zijn blij om te zien dat ons gezamenlijke cadeau aan de jarige stad, waaronder aan Artis, direct ten goede komt aan Amsterdammers. Dankzij de energiebesparing door de inzet van de panelen, krijgen maatschappelijke instellingen financiële ruimte voor nieuwe initiatieven. Als ING zijn we sinds 1881 stevig verankerd in Amsterdam, dit project onderstreept onze verbondenheid met de stad.”

Lesley Bamberger, CEO van Kroonenberg Groep voegt toe: “Voor deze bijzondere verjaardag wilden we een cadeau geven waarmee we impact kunnen maken voor de Amsterdammer die het wat minder heeft. Ik ben trots op wat we hierin in de afgelopen anderhalf jaar al hebben bereikt. Daarnaast dragen de zonnepanelen ook bij aan de verduurzaming van de betreffende panden, iets waar wij in ons dagelijks werk ook steeds naar streven.”

Plaatsen ‘Sonnepanelen’ maakt vaart, net als de energiebesparing

Het project, met een kwinkslag naar het Amsterdams accent “Amsterdamse Maatschappelijke Sonnepanelen” genoemd, versnelt bovendien de verduurzaming van (historische) gebouwen van sportclubs, zorginstellingen, buurthuizen en culturele organisaties in alle stadsdelen, inclusief Weesp. Inmiddels zijn al 2870 panelen geplaatst, goed voor 875.000 KWh per jaar. Einddoel: 2250 MWh per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van ongeveer 900 huishoudens.

Sinterklaasschaatsen AMC

Eerder werden al daken van de Stadsschouwburg en Kinderboerderij Bijlmerweide voorzien van zonnepanelen. Ook zijn er zonnepanelen op het dak van het kantoor van de Jaap Edenbaan geplaatst, dankzij ING en Kroonenberg Groep in samenwerking met de Gemeente Amsterdam. De ijsbaan wil de besparing inzetten voor initiatieven zoals Sinterklaasschaatsen voor kinderen en patiënten van het AMC.

Binnen het project wordt samengewerkt met de Gemeente Amsterdam en de maatschappelijke instellingen die de betreffende gebouwen huren van Gemeentelijk Vastgoed waarop de panelen worden geplaatst. Vanwege het veelal monumentale karakter van gebouwen worden zonnepanelen daarop aangepast. Het streven is dat het gehele project eind 2027 is afgerond.