Het kabinet presenteert de Nationale Visie op Duurzame Koolstof in de chemische industrie. Deze visie wijst de weg naar een circulaire, klimaatneutrale sector. Werk je in de chemie of ben je een andere betrokken partij? Reageer van 22 april tot en met 30 mei via de openbare consultatie.

De chemie draait nog bijna volledig op fossiele grondstoffen. Voor een klimaatneutrale, circulaire en concurrerende sector hebben we vervanging nodig. Duurzame koolstofbronnen bieden de oplossing. Wat dat precies inhoudt, lees je in de visie.

Geef je mening en doe suggesties

Het kabinet scherpt de visie verder aan via een openbare consultatie. Geef van 22 april tot 30 mei jouw mening en doe suggesties. Het kabinet neemt jouw inzichten mee in de uitwerking van de beleids- en uitvoeringsagenda, die in 2025 verschijnt.

Deel je mening en geef feedback

Waarom deze visie?

Koolstof is een onmisbare bouwsteen voor de producten uit de chemische sector. Op dit moment komt praktisch alle koolstof nog uit fossiele bronnen, zoals aardolie en gas. Om ons verdienvermogen in de toekomst veilig te stellen, willen we zoveel mogelijk af van fossiel grondstoffengebruik. We willen strategische afhankelijkheden verminderen en onze klimaatdoelen bereiken.

Daarom is het nodig om over te stappen op duurzame koolstofbronnen, zoals:

Recyclaat uit bestaande afvalstromen

Biogrondstoffen uit bijvoorbeeld plantenresten

CO₂ als grondstof, teruggewonnen uit industriële processen of de lucht

In 2050 ziet de sector er anders uit

Hoe zo’n circulaire koolstofchemie er precies uitziet in 2050 kunnen we niet helemaal overzien. De transitie naar duurzaam koolstofgebruik is uitdagend en de sector staat al onder druk. Toch moeten we technologieën snel opschalen en dat kost tijd en geld. Daarom moeten we nú actie nemen om de transitie op gang te brengen.

Het kabinet schetst in de visie een duidelijke richting en een transitiepad. Daarmee wil het toekomstperspectief bieden aan de industrie. De visie richt zich op 3 hoofdroutes:

Ombouw bestaande petrochemie (directe vervanging): ombouwen van de bestaande petrochemie voor gebruik van duurzame feedstock (basismateriaal in een productieproces om een eindproduct te maken).

Nieuwe productieketens (alternatieve routes): opbouwen van nieuwe routes naar bestaande, breed inzetbare basisproducten.

Innovatieve nieuwe chemie: opbouwen van de productie van nieuwe chemicaliën en kunststoffen, met beter koolstofrendement, energiegebruik of functionaliteit.

Dit leidt tot een complexer systeem met verschillende routes en grondstoffen. Hoe het transitiepad eruit ziet, is onzeker. De visie beschrijft de fasen en wat er per fase moet gebeuren:

Tot 2030: lastige marktpositie voor bedrijven, eerste duurzame fabrieken (first-of-a-kind) komen van de grond.

2030–2040: grotere veranderingen dankzij nieuwe regelgeving, infrastructuur en duidelijkheid over beleid voor biogrondstoffen en CO₂.

Na 2040: grootschalige uitrol, gestandaardiseerde markten en verbetering van technieken.

Transitie met oog voor concurrentiekracht

De overstap naar duurzame koolstof is ingewikkeld en zorgt voor structureel hogere kosten. Daarom hebben we een Europese markt nodig voor producten gemaakt uit duurzame koolstof. Nederland moet investeren in een concurrerende energie-infrastructuur met betaalbare (hernieuwbare) energie. We moeten investeren in kennis en innovatie voor nieuwe productietechnieken en efficiëntere processen.

Visie samen met de sector ontwikkeld

Het kabinet ontwikkelde de visie met brancheverenigingen, kennisinstellingen, NGO’s en andere stakeholders. Ook heeft het analyses over de haalbaarheid, betaalbaarheid en technische mogelijkheden van fossielvrije chemie laten uitvoeren. Daarbij heeft het kabinet experts gevraagd en onderzoeken van Tauw en TNO gebruikt.

Foto: Rijksoverheid