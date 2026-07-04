Jumbo Supermarkten zet een volgende stap in de verduurzaming van haar assortiment. Vanaf nu is de quinoa van huismerk Jumbo’s volledig afkomstig van Nederlandse bodem én biologisch geteeld. Daarmee vervangt deze biologische quinoa de bestaande huismerkvariant in de schappen, terwijl de prijs gelijk blijft. De introductie komt voort uit een samenwerking met Plant Protein Forward en volgt op eerdere initiatieven van Jumbo om geïmporteerde producten juist van dichtbij te halen, zoals edamame boontjes, plantaardige yoghurtvariaties van soja en spliterwten van Nederlandse bodem. De introductie werd gevierd met een oogstfeest bij een van de twaalf telers met wie Jumbo hiervoor samenwerkt.

Hoewel quinoa nu nog een relatief klein segment is, ziet Jumbo duidelijk groeipotentie. Quinoa is van nature rijk aan eiwitten en vezels en sluit aan bij belangrijke consumententrends, zoals glutenvrij eten en de vraag naar vezel- en eiwitrijke producten. Dit product is bovendien onderscheidend omdat het zowel volkoren als biologisch is. Door de productie naar Nederland te halen in plaats van de quinoa te importeren uit India, Peru of Bolivia, wordt de CO₂-impact van transport sterk verminderd. Daarnaast draagt de biologische teelt bij aan bodemgezondheid en biodiversiteit en stimuleert Jumbo hiermee de ontwikkeling van duurzame landbouw in Nederland. De introductie past bij de visie van Jumbo om zoveel mogelijk producten van dichtbij te halen, waarin langetermijnsamenwerking met telers en boeren en verduurzaming een centrale rol spelen.

Samenwerking met Plant Protein Forward

De introductie van Nederlandse quinoa komt voort uit een samenwerking met Plant Protein Forward. Dat is een programma van Foodvalley, de Rabobank en het Provinciaal Eiwit Netwerk NL, dat Nederlandse telers van plantaardige eiwitten verbindt met supermarkten en cateraars, met als doel om alle klanten te laten genieten van producten met plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem. Binnen deze samenwerking introduceerde Jumbo eerder edamame boontjes uit Flevoland en plantaardige yoghurtvariaties van Nederlandse soja. Daarnaast introduceerde Jumbo eerder dit jaar als eerste grote Nederlandse supermarktketen spliterwten en bonen van Nederlandse bodem.

“Het vergroten van de lokale beschikbaarheid, verwerking en consumptie van plantaardige eiwitten draagt niet alleen bij aan onze eiwitzelfvoorziening, maar ook aan de vermindering van broeikasgasemissies, een grotere biodiversiteit en nieuwe zakelijke kansen voor boeren en andere spelers in de plantaardige keten”, aldus Jeroen Willemsen, lead eiwittransitie bij Foodvalley, namens Plant Protein Forward. “Het is inspirerend om te zien dat dit nu al voor drie producten gelukt is in de samenwerking met Jumbo. Een solide partnership tussen telers en supermarkt, met gedeelde risico’s, eerlijke marges en langetermijnafzet, vormen de basis van de werkwijze van Plant Protein Forward. Zo bieden we uitzicht op verdere opschaling en daarmee succes op de lange termijn.”

Nederlandse telers centraal

De quinoa wordt geteeld door Nederlandse akkerbouwers, waaronder Jac van Eck uit Herkingen. Hij ziet dat het gewas steeds beter past binnen de Nederlandse landbouw: “We hebben de quinoateelt steeds beter in de vingers gekregen. Het is een gewas dat zich uitstekend leent voor biologische teelt, met weinig ziektes. De grootste uitdaging zit in het bepalen van het juiste oogstmoment, omdat het gewas ongelijk afrijpt, én in het snel drogen van de quinoa om kleurverlies te voorkomen.” Over de geschiktheid voor Nederland voegt hij toe: “Quinoa is een zoutminnende plant en past daarom goed in onze zoute polder op Goeree‑Overflakkee. Dat maakt het een toekomstbestendig gewas voor Nederlandse telers.”

Oogstfeest met sector en overheid

De introductie werd gevierd met een oogstfeest bij het bedrijf van de familie Van Eck, waar onder andere Roald Lapperre, secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), aanwezig was. Zijn aanwezigheid benadrukt het belang van initiatieven die bijdragen aan een sterker, duurzamer en toekomstgericht voedselsysteem.

Stap in eiwittransitie

Met de Nederlandse quinoa zet Jumbo een volgende stap in de verschuiving naar een gezonder en duurzamer eetpatroon. Erwin Meijer, CCO bij Jumbo Supermarkten: “Met deze Nederlandse, biologische quinoa maken we het voor onze klanten makkelijker om een verantwoorde keuze te maken. Het is een product dat lekker, gezond en lokaal is. En dat voor dezelfde prijs én in al onze ruim 740 winkels en online. Tegelijkertijd dragen we bij aan een lagere CO₂-uitstoot en ondersteunen we Nederlandse boeren in de omschakeling naar duurzame teelt. Daar zijn we trots op.”

Foto: v.l.n.r. Erwin Meijer, Menno Wigtman van Jumbo Supermarkten en telersfamilie Jac, Ria en Cornelis van Eck