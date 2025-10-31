Op donderdag 20 oktober bracht ImpactCity een internationale groep van circa 1.500 impactmakers samen in Den Haag voor de tiende editie van ImpactFest. Het jaarlijkse evenement trekt vooral startups, scale-ups, investeerders, kennisinstituten, beleidsmakers en andere bevlogen mensen aan die werken aan een duurzame, inclusieve en eerlijke economie. In de Fokker Terminal deelden zij hun kennis en bouwen aan netwerken om de wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Er werd 240.000 euro aan geldprijzen uitgereikt aan ondernemers.

Impact onder druk

Door geopolitieke spanningen, steeds schaarser wordende grondstoffen en grillige markten staan de waarden van de impact economie onder grote druk. De democratie staat onder druk, vrede staat onder druk, wetenschap staat onder druk, de planeet staat onder druk, innovatie staat onder druk, en ook impact staat onder druk. Daarom was het thema dit jaar Under Pressure – Brace for Impact, de rode draad in de ruim 60 verschillende panel sessies, workshops en pitch events.

Vieren en vooruitkijken

De jubileumeditie van ImpactFest viel samen met het tienjarige bestaan van ImpactCity, het programma van de gemeente Den Haag dat ondernemers ondersteunt die maatschappelijke en duurzame impact maken. Het evenement was daarmee ook een belangrijk moment om te vieren dat de Haagse impactbeweging in tien jaar tijd is uitgegroeid van een groep koplopers tot een sterk ecosysteem van leiders, ondernemers en investeerders die laten zien dat ‘goed doen’ en ‘zaken doen’ goed samen kunnen gaan. In de tentoonstelling genaamd ‘10 jaar ImpactCity’ konden ImpactFestbezoekers kennismaken met tien innovatieve voorbeeldondernemers die een belangrijke rol spelen in de stad en daarbuiten.

Financiering voor bedrijven

Dit jaar kwamen er meer investeerders dan ooit naar het evenement vanwege de samenwerking met de Netherlands Advisory Board on impact investing, die met een groot netwerk van ruim 100 investeerders aanwezig was. Door middel van match making, speed dating en pitch sessies kwamen vraag en aanbod van kapitaal samen voor nieuwe samenwerkingen en groeikansen. Diverse ondernemers gingen met een geldbedrag naar huis om hun missiegedreven bedrijven een stap verder te helpen. ImpactCity deelde drie geldprijzen uit met The Hague Innovators Awards en de impact fondsen van Rabobank en Pels Rijcken deelden ook verschillende cheques uit. In totaal werd er ruim 240.000 euro geïnvesteerd in de impact economie.

Laatste trends en data in impact

In samenwerking met Dealroom presenteerde ImpactCity het nieuwe rapport ‘State of Impact 2025’, met daarin de laatste trends en ontwikkelingen in impact investeringen wereldwijd. Van de investeringen in impact startups tot de opkomende trends en thema’s in Nederland, Europa en in andere continenten en vergeleken met de afgelopen jaren. Waar enerzijds in de afgelopen tien jaar de investeringen in impact startups zijn verdriedubbeld, zien we al vier jaar op rij een terugloop in kapitaal. Een ontwikkeling die wordt aangewakkerd door geopolitieke spanningen, steeds schaarser wordende hulpbronnen en grillige markten.

Over ImpactCity en ImpactFest

ImpactCity is één van Europa’s leidende ecosystemen voor organisaties die ‘doing good and doing business’ combineren. Met ImpactCity faciliteert de Gemeente Den Haag ondernemers en andere impactmakers met innovatieve oplossingen bij het starten en opschalen van hun bedrijf. ImpactFest is in 2016 gestart als een jaarlijks evenement waar het ecosysteem van ImpactCity elkaar kan ontmoeten in een ongedwongen festivalsfeer. Het is uitgegroeid tot een internationaal ‘mustattend’ evenement in de wereld van impact.

Initiatiefnemer ImpactCity organiseert het evenement dit jaar samen met de Gemeente Den Haag, Obsession en Bureau Visueel. ImpactFest wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, Rabobank, Stichting DOEN, Unknown Group, RVO, Pels Rijcken en Stichting SOMI.