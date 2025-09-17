De Belgische Joris Ide groep, één van de grootste producenten van dak- en gevelsystemen in Europa, zet een nieuwe stap in zijn duurzaamheidsambities met de lancering van Next Circle, een terugname- en recyclingprogramma dat panelen na hun levensduur een tweede leven geeft. Met dit initiatief wil het bedrijf circulariteit in de bouw-sector concreet vormgeven.

“In de natuur gaat niets verloren – alles keert terug, transformeert en begint opnieuw. Dat principe passen wij toe in de bouw,” zegt Joris Ide. “Waar een gebouw eindigt, begint een nieuw verhaal voor onze materialen.”

Van productie tot hergebruik

De bouwsector is wereldwijd de grootste verbruiker van grondstoffen. Door gebruikte panelen te demonteren, in te zamelen en te recyclen, verlaagt Joris Ide niet alleen de milieukosten van het product, maar voorkomt het ook de winning van nieuwe grondstoffen en het bijbehorende energieverbruik tijdens productie.

Een belangrijke stap in de duurzaamheidsambities van Joris Ide is de introductie van een terugnamegarantie op panelen die daadwerkelijk hergebruikt worden. Het eerste product dat deze garantie draagt, is het JI VB Wall 1000 Next Circle-paneel, geregistreerd in de Nationale Milieudatabase (NMD). Dankzij de NMD kan de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse context nauwkeurig worden berekend en vergeleken.

Het traject is eenvoudig: bij de offerteaanvraag wordt de terugnamegarantie vermeld, bij opdracht worden de voorwaarden bevestigd en het contract ondertekend. Na de levensduur van het gebouw verzorgt een partner van Joris Ide (Wijdeven) de ophaling en volgt duurzame verwerking via hergebruik of recycling.

Meerwaarde voor klanten

Het Next Circle-programma levert niet alleen milieuwinst op, maar biedt ook concrete voordelen voor klanten:

Lagere milieukosten (MKI) dankzij hergebruik en recycling.

Ondersteuning bij certificeringen zoals BREEAM-NL en GPR-gebouw, gezien de terugnamegarantie en lage milieukosten bijdragen aan hogere scores.

Toegang tot subsidies via regelingen zoals MIA en VAMIL.

Toekomstgerichte visie

Met Next Circle benadrukt Joris Ide zijn inzet voor een circulaire economie en sluit het bedrijf aan bij de doelstellingen van hun Planet Passionate-programma. Het programma draagt bij aan de VN-doelstellingen voor duurzame energie, verbetert de milieuprestaties van hun producten en helpt hun ecologische voetafdruk verder te verkleinen.

“Duurzaam bouwen stopt niet bij vandaag. Het begint met een visie op morgen én daarna,” besluit Joris Ide.