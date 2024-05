Deze maand lanceert Joolz in Frankrijk. In de afgelopen twintig jaar heeft het Nederlandse kinderwagenmerk zich van Korea tot Spanje in de top drie-lijstjes van populairste premium kinderwagens weten te vestigen. Met een gemiddelde omzettoename van 18% per jaar in de afgelopen 13 jaar in al hun markten, zijn ze het snelst groeiende premium kinderwagenmerk ter wereld. Met deze groei komt ook een verantwoordelijkheid: Joolz stimuleert hergebruik van kinderwagens en zet zich in voor het ontzorgen van de nieuwe generatie ouders.

Franse ouders omarmen Joolz

Joolz opereert vandaag de dag in meer dan 50 landen met 1400 fysieke verkooppunten. Frankrijk werd begin deze maand aan dit rijtje toegevoegd. De verkooppunten worden nu nog in gereedheid gebracht, maar de online verkoop startte in 2020. Er werden sindsdien al ruim 300 wagens verkocht: het laat zien dat de Fransen blij zijn met de komst van een nieuw premium kinderwagenmerk.

Innovatief design sleutel tot succes

Sinds 2020 realiseert Joolz gemiddeld 24% groei per jaar. Met in 2023 uitschieters van 335% in de Verenigde Staten en 451% in de Azië-Pacific regio. De omnichannel-aanpak van Joolz speelt een essentiële rol in de aanhoudende groei. Daarnaast wijdt het bedrijf zijn succes aan consumentgerichte innovatie. Suggesties, verbeterpunten en andere feedback van jonge ouders worden standaard geïntegreerd in het ontwerpproces. De recent gelanceerde Joolz Aer+ en de Joolz Day5 worden geprezen door onder meer Forbes en The Independent en bekroond met een Red Dot Award, een iF Design Award en een German Design Award. “Onze designs zetten de toon in kinderwagenland. Joolz wordt gezien als trendsetter binnen de branch. In de begindagen moesten onze wagens bij retailers worden gepromoot, nu kloppen ze zelf bij ons aan”, aldus Richard den Hollander, sinds 2019 CEO van het bedrijf.

Kinderwagenbranche verduurzamen met Hollandse nuchterheid

Het hoofdkantoor is sinds 2016 gevestigd in Amsterdam-Noord. Dit onderstreept het nuchtere karakter van het premium kinderwagenmerk. Joolz houdt wereldwijd – van Spanje tot Korea – vast aan dezelfde merkidentiteit. Ze focussen zich enerzijds op jonge ouders en anderzijds op toekomstige generaties. Er wordt gewerkt aan en gebruik gemaakt van duurzaam materiaal, zoals (bio) plastics en stoffen van gerecycled PET of organisch materiaal, voor iedere wagen die wordt verkocht planten ze in samenwerking met Tree-Nation een boom en met een 10-jaar overdraagbare garantie stimuleert het merk hergebruik van kinderwagens.

Den Hollander: “Het gaat ons in iedere markt waar we opereren voor de wind en we maken razendsnelle groei door. En er zitten nog veel innovaties, nieuwe distributie en lanceringen in de pijplijn. We blijven echter een nuchtere Hollandse organisatie met een prettige werksfeer en een heel helder doel: het leven van jonge ouders en de generaties na ons zo makkelijk en leuk mogelijk maken.”