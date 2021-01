Jongeren én ouderen roepen op: “Kies voor klimaat!”

“Geef het klimaat de aandacht die het verdient bij de verkiezingen in maart.” Daar pleiten de Jonge Klimaatbeweging en Grootouders voor het Klimaat voor in hun nieuwe campagne “Kies voor Klimaat”. Werner Schouten (voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging): “Het is tijd dat klimaat bovenaan de agenda komt te staan in Den Haag. Iedereen kan daar bij de verkiezingen aan bijdragen door te stemmen op een Klimaatkandidaat.”

De organisaties zetten zich in voor meer aandacht voor het klimaat, ook tijdens deze coronacrisis. “Er moet meer worden gedaan dan alleen de coronabrand blussen, alle miljarden die worden uitgegeven moeten ook worden gebruikt om klimaatverandering op te lossen. Daarom roepen we mensen op om te kiezen voor het klimaat bij de verkiezingen in maart.”

Klimaatverandering voorkomen is niet links of rechts, aldus de Jonge Klimaatbeweging. De gevolgen van klimaatverandering raken iedereen. Daarom heeft de organisatie, die in oktober de Trouw Duurzame 100 won, bij negen grote politieke partijen een Klimaatkandidaat aangewezen. Schouten: “Een Klimaatkandidaat is iemand die net dat extra stapje zet voor het klimaat. Iemand die zich binnen zijn of haar partij onderscheidt door kennis over klimaat en visie voor een duurzame toekomst.”

De groep Klimaatkandidaten vormt een divers gezelschap. Een deel van de Klimaatkandidaten bestaat uit nieuwe gezichten in de nationale politiek: Henri Bontenbal (CDA), Kauthar Bouchallikht (GroenLinks), Joris Thijssen (PvdA), Pieter Grinwis (CU) en Ellen Verkoelen (50+). Ook ervaren kamerleden staan in het lijstje van Klimaatkandidaten. Zo is Rob Jetten, voormalig fractievoorzitter van D66, de Klimaatkandidaat voor zijn partij. Tweede kamerleden Mark Harbers (VVD), Sandra Beckerman (SP) en Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) staan ook op de lijst.

De Klimaatkandidaten zullen op 10 februari om 19.30 uur met elkaar in debat gaan. Kijkers kunnen zich hier aanmelden.

Voor de campagne werkt de Jonge Klimaatbeweging samen met Grootouders voor het Klimaat. Hans van Dijk (Grootouders voor het Klimaat): “De oudere generatie doet in coronatijd een beroep op de jongeren, maar wil ook solidair zijn met de toekomstige generaties.” Zo slaat de jongste generatie die mag stemmen de handen ineen met de oudste generatie die mag stemmen. Klimaat raakt immers iedereen: jou persoonlijk óf je kleinkinderen.