Goed nieuws: de allereerste cashewnoten van duurzame food start-up Johnny Cashew liggen vanaf vandaag in de winkel. Lokaal verwerkt in Tanzania en direct verscheept naar Nederland, zonder omweg van 12.000 kilometer. Join the Johnnies, en koop cashews zonder omweg.

Het probleem

Ongeveer de helft van alle cashewnoten die je in Europa of de VS in de winkel vindt komen uit Afrika. 90% daarvan worden eerst naar Azië verscheept om daar gepeld te worden. Dat is een omweg van tenminste 12.000 kilometer! Omreiscashews zorgen voor onnodige voedselkilometers, verspilling en armoede. Johnny Cashew heeft als missie dat alle cashew wordt verwerkt in het land van herkomst en niet onnodig de halve wereld over worden gesleept. Het einde van omreiscashews betekent een CO2-besparing van 57%, het gaat food waste tegen en het is goed voor de lokale economie.

De oplossing

Met de steun van RVO, de Rabobank en de Universiteit van Wageningen hebben drie Johnnies de afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt om samen met lokale boeren en ondernemers de infrastructuur voor de verwerking van cashews op te zetten. Boeren zijn verenigd in een coöperatie, er is een professionele, veilige en goed werkende fabriek om de noten te pellen en het papierwerk en de directe logistiek naar Europa zijn op orde. Nu ben jij aan de beurt. Vertel het aan al je vrienden en koop cashews zonder omweg.

Klein dingetje nog

Johnny Cashew cashewnoten bevatten ook gebroken noten. Die worden normaal gesproken afgewezen door de industrie. Dat is pure food waste, wat een onzin. Gebroken noten smaken net zo goed als hele. Snoep ze gewoon op, doe ze in een salade, maak er een curry van of maal ze fijn voor je zelfgemaakte plantaardige melk. Door ook de gebroken noten te kopen, verdient de Afrikaanse boer tot 30% extra aan zijn oogst.

Te koop

Als een speer naar de winkel dus, of nog beter: laat de winkel maar als een speer naar jou toe komen.

Johnny Cashew

150 gram – € 2,99