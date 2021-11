Jennifer Holmgren wint Prix Voltaire International na eerder Paul Polman en David Katz

Op 12 november 2021 vond de derde editie van Prix Voltaire International plaats in Grand Hotel Huis ter Duin. Prix Voltaire beloont en stimuleert individuen voor hun inzet ten behoeve van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). Na Paul Polman en David Katz nam dit jaar Jennifer Holmgren de award in ontvangst voor haar inzet in betaalbare en duurzame energie. De Nederlander Dennis Karpes van Justdiggit was een van de 3 andere genomineerden.

Jennifer Holmgren, geboren in Colombia en woonachtig in de Verenigde Staten, vecht al jaren met passie voor doel nummer 7 van de SDG’s: het toegankelijk maken van betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Holgmren is directeur en voorzitter van de Raad van Bestuur van LanzaTech, een innovatief bedrijf dat vliegtuigbrandstof en gebruiksartikelen haalt uit ongebruikelijke bronnen, zoals afval, ter vervanging van de aloude kerosine. Holmgren is tevens de directeur en voorzitter van de Raad van Bestuur van LanzaJet, een nieuw bedrijf dat duurzame vliegtuigbrandstof produceert voor een sector die klimaatvriendelijke brandstofopties nodig heeft.

Jennifer Holmgren: “Op dit moment is slechts 0,1% van de vluchten duurzaam, over 10 jaar moet minstens 50% van het vliegtuigbrandstof emissievrij zijn. Mijn zwaard is wetenschap, maar iedereen heeft een tool om aan dit doel bij te dragen. Samen maken we het onmogelijke mogelijk.”

Inspiratie voor anderen

Jennifer Holmgren nam de prijs uit handen van juryvoorzitter Jaap de Hoop Scheffer, Minister van Staat, voormalig Secretaris Generaal van de Navo en voorzitter Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Jaap de Hoop Scheffer: “De jury was onder de indruk van haar drijfveer, wetende dat zij uitdagende situaties in haar leven overwon om de positie als vrouwelijk leider van hoog kaliber te bereiken; haar technische studie, haar kwalificatie en de positie van haar organisatie in een door mannen gedomineerde omgeving. Zij is een inspiratie voor andere jonge vrouwen in de wereld. Haar eigen woorden “Ik werk graag aan dingen die niet kunnen” karakteriseren en beschrijven het best wat haar uitmuntend maakt. Zij doet iets wat onmogelijk leek, zij verandert de manier van denken, zij vindt een alternatief voor vliegtuigbrandstof. Deze nieuwe manier van denken, is de ware geest van Voltaire.”

‘Nobelprijs’ voor duurzaamheid

Tot op heden is er geen Nobelprijs voor de categorie Duurzaamheid. Daarom nam Prix Voltaire het initiatief voor deze award. René van Ass, medeoprichter en voorzitter van Prix Voltaire International: “Wij focussen ons internationaal op initiatiefnemers van impactvolle veranderingen. We geloven erin dat het belonen van individuen voor hun inzet aanzienlijk bijdraagt aan de duurzame samenleving en verbetering van de wereld. Ze vervullen een voorbeeldfunctie en inspireren anderen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een betere toekomst voor de wereld.”

Prix Voltaire is een internationale award die individuen beloont en stimuleert voor hun inzet ten behoeve van de UN Sustainable Development Goals (SDG’s).

De prijs is vernoemd naar de Franse filosoof en vrijdenker François Voltaire die gezien wordt als symbool van de periode van de Verlichting. De moderne samenleving wil haar kwaliteit van leven verbeteren, maar is ook verantwoordelijk voor de negatieve effecten van groei en welvaart. Individuen die strijden voor Verlichting ter ondersteuning van een duurzame samenleving door verandering, vernieuwing en ontwikkeling zijn hard nodig. En die individuen stimuleert en beloont Prix Voltaire International. In 2018 werd deze prijs voor het eerst uitgereikt.

De winnaar van de eerste Prix Voltaire in 2018 was Paul Polman, in zijn positie als CEO van Unilever. Hij transformeerde het bedrijf tot een voorbeeld van een duurzame organisatie. De winnaar van de tweede Prix Voltaire in 2019 was de Canadees David Katz. Zijn Plastic Bank is de enige organisatie ter wereld die plastic afval heeft omgezet in waarde. Hiermee draagt zijn organisatie op bijzondere wijze bij aan een schoner milieu én afname van de armoede.