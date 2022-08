Wereldberoemde (ontwikkelings)econoom Jeffrey Sachs is een van de sprekers die op 27 september spreekt tijdens de SDG Action Day in het KIT te Amsterdam. Sachs is naast econoom, auteur, VN-adviseur, hoogleraar (met 29 jaar de jongste ooit binnen Harvard) en directeur van het Earth Institute bij de Columbia-universiteit (New York) en directeur van het UN Sustainable Development Solutions Network.

​​TIME Magazine noemde hem meerdere keren een van de honderd meest invloedrijke leiders ter wereld en The New York Times omschreef hem eerder als ‘waarschijnlijk de belangrijkste econoom ter wereld’.

“De SDG’s zijn de ultieme test voor de politiek. Zullen regeringen dat kleine deel van de rijkdom van de wereld besteden dat nodig is om een ​​einde te maken aan armoede en de planeet te redden? Of zullen te veel regeringen de rijken blijven bevoordelen en de planeet verwoesten? De jury zit klaar en de inzet kan niet hoger zijn.”

