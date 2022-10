SDG Action Days 2022 zit er op. Vier dagen vol duurzame inspiratie en ambitie! De SDG-vlaggenactie, die dit jaar voor het eerst internationaal breed werd gesteund, was op vrijdag 23 september een fantastische start van de SDG Action Days. Met ruim duizend vlaggen werd de week vol duurzame evenementen, workshops en festivals geopend. Alles in het teken van de Sustainable Development Goals en daarmee de droom dat we samen een betere wereld kunnen maken. Op dinsdag 27 september was het tijd voor het hoofdevenement: SDG Action Day!

Lokaal programma

Het hele weekend stond in het teken van het duurzaam lokaal programma! Overal in Nederland werden workshops, lezingen, festivals, clean-ups en meer georganiseerd. Onze videograaf en de SDG-Voices maakten een flitsende compilatie van alles wat ze die dagen gezien hebben.

SDG Action Day

Na een geweldige week vol duurzame pracht was het op dinsdag 27 september tijd voor het hoofdevenement: SDG Action Day! Bijna 500 bezoekers kwamen naar het KIT in Amsterdam om te luisteren naar sprekers als wereldberoemde econoom Jeffrey Sachs, schrijver Yousri Mandour en ecoloog Louise Vet.

Amsterdam heeft als eerste Nederlandse gemeente een Voluntary Local Review uitgebracht. En er is natuurlijk geen beter moment om deze te onthullen dan tijdens SDG Action Day. Nationaal SDG-coördinator Sandra Pellegom mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen van Stedelijk Directeur Thea de Vries.

Van ‘mini-activist’ met grote ideeën naar grote impact met een klein idee: Beginnend met een kinderfoto nam Dopper CEO Virginia Yanquilevich het publiek mee naar waar zij en Dopper begonnen zijn en naartoe willen.

Tijdens het actieprogramma werden deelnemers tot actie aangezet door de hosts van verschillende actiestands. Zo kon je bij sommigen een concrete commitment maken, of de plannen hiervoor terug meenemen naar collega’s. Andere hosts boden een gratis adviestraject aan of hadden juist een hulpvraag waar bezoekers aan bij konden dragen. Ook vond je in het actieprogramma demonstraties van handige tools die hielpen om met een actieplan weer naar huis te gaan.

“De biosfeer is de basis van de SDG-cake, maar lijkt nu meer op een funeral cake.” Ecoloog Louise Vet en VN-jongerenvertegenwoordiger Evi Vet (geen familie) delen het podium om hun visie op biodiversiteitherstel te geven en te waarschuwen dat de nood hoog is.

All the way from The States: Wereldberoemde (ontwikkelings)econoom Jeffrey Sachs vertelt met evenveel passie als deskundigheid zijn visie op een wereld waarin we allemaal samenwerken om Sustainable Development echt een kans te geven.

Ook staat Sachs stil bij de huidige staat van ons leven en in het bijzonder de oorlog in Oekraïne. Zijn boodschap: “We can not start Sustainable Development in a world of conflict. And we are IN A WORLD OF CONFLICT. Stop the war, start talking and work together.”

Meer informatie en foto’s