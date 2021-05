Jan van Zanen en Jan Peter Balkenende openen topconferentie Nederland Maakt Impact

Van 28 t/m 30 mei vindt de topconferentie van Nederland Maakt Impact (NedMI) plaats. Meer dan 500 jonge toekomstdragers, tussen de 18 en 30 jaar, komen uit het hele land digitaal samen om te spreken en na te denken over oplossingen binnen vier grote maatschappelijke thema’s. Nationale leiders als burgemeester Jan van Zanen, Jan Peter Balkenende, André Kuipers en meer maken deel uit van het programma. Het wordt de grootste nationale jongerenconferentie sinds de uitbraak van het coronavirus.

Het is geen onbekend probleem dat het coronavirus een grote tol heeft geëist van de sociale beweegruimte van jonge Nederlanders. Maar wat de pandemie nog meer heeft blootgesteld is dat de stem van deze groep onvoldoende wordt gehoord. NedMI heeft als doel om deze groep een stem te geven in besluitvorming en leiderschap. Daarom wordt er een jaarlijks moment gecreëerd om hun stem aan een breed en deskundig publiek hoorbaar te maken, en verschillende perspectieven met elkaar te verbinden.

NedMI heeft de top van invloedrijk Nederland verzameld om jongeren te inspireren binnen de thema’s: gezondheid en welzijn, duurzaamheid, educatie, en vrede en recht. Sprekers als Hans de Jong, Jörgen Raymann, Edith Schippers, Reinier van Zutphen en Iris Lunenberg zullen middels persoonlijke verhalen en ervaringen de deelnemers motiveren om positieve verandering teweeg te brengen. Hierbij dienen de informatieve workshops en paneldiscussies de jongeren te activeren om na te denken en mee te praten over actuele uitdagingen in onze samenleving. Ook krijgen deelnemers de mogelijkheid om op unieke wijze te netwerken om blijvende connecties te creëren.

De topconferentie is bedoeld voor jonge Nederlanders uit verschillende lagen van de maatschappij die hun vooruitstrevende ideeën en verbeeldingskracht willen inzetten voor een beter Nederland. Deelnemen aan de topconferentie stimuleert het geloof in eigen kunnen en ontluikt daarmee de eerste en volgende impactvolle stappen.

Geïnteresseerde jongeren tussen de 18 en 30 jaar kunnen zich nog één week aanmelden voor de topconferentie van Nederland Maakt Impact.