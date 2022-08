Ahold Delhaize maakt vandaag bekend dat Jan Ernst de Groot is aangesteld als Chief Sustainability Officer (CSO). In deze nieuwe functie zal hij verantwoordelijk zijn voor het succes van Ahold Delhaize’s integrale visie, strategie en doelstellingen met betrekking tot alle aspecten van duurzaamheid, gezonde voeding, sociale impact, ethiek, mensenrechten en governance.

Frans Muller, CEO Ahold Delhaize, lichtte de benoeming toe: “Duurzaamheid neemt al geruime tijd een centrale plaats in binnen onze organisatie. Het is een van onze vier belangrijkste strategische focusgebieden, en een kritische drijfveer voor ons doel: Eet goed. Tijd besparen. Beter leven. Onze activiteiten en prestaties op dit gebied staan in toenemende mate in de belangstelling van klanten, (toekomstige) medewerkers, investeerders en andere belanghebbenden. Met de benoeming van Jan Ernst zorgen we ervoor dat de volledige reikwijdte en dimensie van duurzaamheid en ESG holistisch vertegenwoordigd zijn op het niveau van het directiecomité.”

De duurzaamheidsstrategie van Ahold Delhaize is gebaseerd op de overtuiging dat wat gezond en duurzaam is, voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moet zijn. Onze aanpak is gebaseerd op de overtuiging dat de wereldwijde gezondheidscrisis en klimaatcrisis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en zorgt ervoor dat de beslissingen die we nemen, gebaseerd zijn op het juiste doen voor mens en planeet. We werken nauw samen met onze partners en onze merken om dit mogelijk te maken.

Jan Ernst de Groot is een bekende naam in de Nederlandse en internationale duurzaamheidsgemeenschap, met een staat van dienst in het leiden van transformatieve duurzaamheidsprogramma’s bij bedrijven en toezichthoudende functies bij NGO’s en maatschappelijke organisaties. Hij behoudt zijn andere, afzonderlijke verantwoordelijkheden als Chief Legal Officer van Ahold Delhaize, een rol in het Executive Committee die hij sinds 2016 vervult.

Over de benoeming zei Jan Ernst het volgende: “Bij Ahold Delhaize willen we de overgang naar een duurzaam voedselsysteem leiden. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Daniella Vega, onze SVP Health & Sustainability, en andere senior leiders in onze hele organisatie om de juiste, ambitieuze en toekomstgerichte strategie verder te definiëren en te zorgen voor de uitvoering en levering van onze doelstellingen, ten voordele van de samenleving als geheel.”