Jacobs Douwe Egberts Professional en Naturalis Biodiversity Center starten innovatief partnership voor biodiversiteit

Jacobs Douwe Egberts (JDE) Professional en Naturalis Biodiversity Center, gaan de komende 5 jaar samenwerken. Beide partijen streven ernaar de biodiversiteit te verbeteren, en versterken elkaar door dit partnership.

Algemeen directeur van Naturalis, Edwin van Huis, is verheugd over de samenwerking: “Partijen gaan nauw samenwerken aan de bewustwording over biodiversiteit bij een breed publiek. Het partnership stelt JDE Professional en Naturalis in staat om gezamenlijk een nog groter publiek te bereiken. En kennis over biodiversiteit is belangrijker dan ooit.” Zowel in het museum als in het retail kanaal wordt gezocht naar educatieve mogelijkheden. Afgelopen 5 maanden hebben al 360.000 bezoekers de weg naar het museum gevonden en jaarlijks leren zo’n 65.000 scholieren (basis- en voortgezet onderwijs) in het museum over het belang van biodiversiteit en de rijkdom van de natuur.

Vanuit de samenwerking met JDE Professional wordt onderzoek gedaan naar een duurzamer teeltproces van de groene koffieboon. Wetenschappers van Naturalis starten met een onderzoek naar koffiesoorten die beter bestand zijn tegen klimaatinvloeden. “We ondersteunen boeren bij duurzame teelt via ons ‘Common Grounds’-programma. Dat doen we middels projecten waarbij we samenwerken met NGO’s, overheden, handelspartners en kennisinstituten om boeren te helpen productiever, winstgevender en duurzamer te worden. Het onderzoek vanuit Naturalis is een mooie toevoeging aan dit programma,” aldus Bas Stok, Manager Corporate Responsibility bij JDE Professional.