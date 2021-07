Jabra introduceert volledig duurzame verpakkingen voor hun nieuwste producten

Jabra verpakt zijn nieuwste draadloze oordopjes – de Elite 85t – voortaan volledig duurzaam. Deze nieuwe mijlpaal op het gebied van duurzaamheid komt ongeveer een half jaar na de introductie van de Elite 85t. De verpakking ervan is tegenwoordig volledig te recyclen. Ook de Evolve2 headset-serie heeft vanaf nu een nieuwe, milieuvriendelijke verpakking.

Het verbeteren van deze verpakkingen is één van de stappen die Jabra zet op weg naar het doel om alle producten duurzaam te verpakken. Jabra committeerde zich al eerder aan een aantal duurzaamheidsdoelen van de VN, en aan het verminderen van plastic afval en transportemissies. De nieuwe verpakkingen ondersteunen deze toezegging. De nieuwe Elite 85t-verpakking is 38 procent kleiner dan zijn voorganger, de Elite 75t, die weer 27 procent kleiner was dan de Elite 65t-verpakking. De verpakking van de nieuwste oordopjes bevat uiteindelijk 85 procent minder plastic en is volledig recyclebaar, duurzaam en FSC-gecertificeerd. Een FSC-certificatie garandeert dat het papier uit de verpakking afkomstig is uit duurzame landbouw.

Een kleinere ecologische voetafdruk

Het nieuwste lid van de Evolve2-reeks – de Jabra Evolve2 30 headset – heeft ook een nieuwe en innovatieve verpakking. Die combineert duurzaamheid met een slimme productverpakking, zonder afbreuk te doen aan de exclusieve look and feel van het product. De headset komt in een zachte etui met een papieren label eromheen. Het etui zit in een klein en functioneel papieren zakje. Deze buidel is stevig genoeg om de headset tijdens het verzendproces te beschermen, maar neemt veel minder ruimte in beslag dan een traditionele verpakking. Hierdoor passen er meer producten in een doos wat verzending efficiënter maakt.

Naast het creëren van een kleinere ecologische voetafdruk door minder verpakkingsmateriaal te gebruiken, zette Jabra ook stappen om zijn verpakkingen lichter te maken. Het hero-product op dit gebied is het Elite 85t e-commerce pack, die 49 procent lichter is dan de Elite 75t-verpakking; niet alleen omdat hij kleiner is, maar ook omdat hij geen buitenverpakking en geen noppenfolie heeft. Op die manier is er minder afval, en passen er meer producten tegelijk in een busje of vliegtuig. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot.

Eerdere mijlpalen overtreffen

Maurits Hekking, Head of Sustainability bij GN Group, waar Jabra onder valt: “In zijn 150-jarige geschiedenis heeft Jabra vele primeurs geïntroduceerd. De stappen richting duurzaamheid zijn daar geen uitzondering op. We delen allemaal de passie voor duurzaamheid en we zetten ons in om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen door slimmere producten en verpakkingen te ontwikkelen. Deze nieuwe verpakkingen zijn een geweldige mijlpaal in Jabra’s voortdurende streven naar een duurzamere toekomst.”

Mark Price, Technology Strategist bij Pugh Computers Ltd zegt: “Bij onze recente uitrol van de Jabra Evolve2 65 headsets over het hele bedrijf, waren we niet alleen blij met de fantastische kwaliteit van het geluid en comfort, maar ook met de verpakking, die zo vaak over het hoofd wordt gezien. Het is duidelijk dat Jabra’s verpakking is ontworpen en wordt geproduceerd met duurzaamheid als uitgangspunt. Dankzij de compactheid en het gebruik van verantwoord verkregen gerecyclede en recyclebare materialen is het gebruik van plastic sterk gereduceerd.”

Nieuwe doelen stellen

Jabra gebruikt zijn bestaande bedrijfsprocessen om duurzaamheid te stimuleren als een integraal onderdeel van de manier waarop het bedrijf wordt geleid. In het 2020 Sustainability | ESG Rapport (februari 2021) schetst Jabra’s moedermaatschappij GN Group de belangrijkste gebieden waarop het bedrijf nieuwe doelen stelt en de komende jaren een echte impact kan hebben: klimaatverandering, duurzame producten en verpakkingen en gezondheid.

Het bedrijf wil in 2025 klimaatneutraal zijn in de eigen bedrijfsactiviteiten en dan ook indirecte emissies verminderen. Verder wil Jabra over vier jaar voor minstens 50 procent duurzaam materiaal gebruiken in nieuwe producten, duurzame verpakkingen hebben en terugnameregelingen lanceren voor alle relevante producten. Zo kan Jabra elk jaar meer producten repareren of refurbishen.

Maurits Hekking vervolgt: “We hebben met deze initiatieven voor Jabra echte vooruitgang geboekt op onze weg naar een duurzamere toekomst. We hebben grote ambities en de evolutie van onze verpakkingen is een enorme stap in de goede richting. Om vooruitgang te blijven boeken, zullen we bij alles wat we doen rekening blijven houden met duurzaamheid, of het nu gaat om onze activiteiten, onze producten of onze verpakkingen.”

Jabra’s Green Initiative

Jabra’s inspanningen op het gebied van duurzaamheid stoppen niet zodra het product bij de consument aankomt; Jabra heeft in verschillende regio’s terugnameprogramma’s voor producten onder de naam Jabra’s Green Initiative. Via dit programma krijgen mensen die hun bestaande Elite-product willen inruilen voor een nieuwer model, korting als ze hun oude product terugsturen naar Jabra. Jabra recyclet het apparaat dan volgens de Europese WEEE-richtlijn.