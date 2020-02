Jaarrapportage Rijkswaterstaat geeft overzicht circulaire projecten

Resultaten

Steeds meer projecten passen de circulaire ontwerpprincipes toe en gebruiken milieukosten als gunningscriterium, neem bijvoorbeeld het dijkversterkingsproject Grebbedijk, project Reevesluis, de Afsluitdijk en de A27 Houten-Hooipolder.

Maar er zijn meer resultaten te melden. In de Open Leeromgeving van de Bouwcampus en Rijkswaterstaat is samen met zo’n 60 mensen uit alle hoeken van het bedrijfsleven een gezamenlijk beeld ontwikkeld van wat nu al kan en welke innovaties nog nodig zijn om in 2030 circulaire viaducten en bruggen te kunnen bouwen. Voor de grote renovatie- en vervangingsopgave (V&R) van meer dan 130 bruggen, tunnels, sluizen, ontwikkelden we een circulaire aanpak, die tevens geborgd is in de opdrachtverlening. En binnen het platform Circulair Bouwen ’23 (CB’23) is met alle partijen een leidraad ontwikkeld om circulariteit te meten.

Van beleidsambities naar uitvoering

Een belangrijke mijlpaal van 2019 is dat de beleidsambities vertaald zijn naar de uitvoering. We hebben dit samen met mede-overheidsopdrachtgevers ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgewerkt in de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten’. In 2020 gaan we samen met marktpartijen en andere overheden aan de slag om deze strategie uit te werken.