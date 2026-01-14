Op 29 november 2025 heeft EFRAG een vereenvoudigde en herwerkte set gewijzigde ESRS ingediend bij de Europese Commissie, met als doel de verplichte rapportagelast aanzienlijk te verlagen en te verduidelijken hoe bedrijven hun beoordelingsvrijheid onder de CSRD moeten toepassen. Ook met minder verplichte datapoints (een reductie van 61% volgens de EFRAG-updates) blijven veel teams zitten met dezelfde praktische vragen: wat is nu precies verplicht en hoe pak je de rapportage aan? Om dit eenvoudiger te maken biedt Coolsets ESRS-datapoint cheatsheet een gestructureerd overzicht van alle ESRS-datapoints, gebaseerd op de decemberupdates van EFRAG en van toepassing op CSRD-rapportage in 2026.

De cheatsheet geeft een gestructureerd overzicht van alle ESRS-datapoints op basis van de decemberupdates die door EFRAG zijn gepubliceerd. Je ziet hoe datapoints zijn georganiseerd per standaard, artikel en paragraaf, en krijgt inzicht in belangrijke kenmerken zoals het datatype en voorwaardelijke toepasbaarheid. De cheatsheet is ontworpen om sustainability- en ESG-teams te helpen de reikwijdte en complexiteit van CSRD-rapportage te begrijpen, voordat zij starten met materialiteitsanalyses en de uitvoering van de rapportage.

Krijg hier volledige toegang tot de ESRS-datapoint cheatsheet → https://www.coolset.com/ esrs-cheatsheet