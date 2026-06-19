Energiepark Klaverblad Noordoost, van de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC), heeft met netbeheerder Liander een bijzonder contract afgesloten. Met deze nieuwe contractvorm helpt het energiepark mee om het volle elektriciteitsnet slimmer te benutten. In Nederland zijn dit soort afspraken nog relatief nieuw. Bovendien legt het nieuwe contract de basis voor nauwe samenwerking op energiegebied tussen SHEC en het toekomstige bedrijventerrein Klaverpark in Heerenveen.

Het Friese elektriciteitsnet kampt op steeds meer plaatsen met congestie: de vraag naar transportcapaciteit is groter dan het beschikbare aanbod. Om het netwerk beter te benutten, heeft Liander een zogenoemd capaciteitsbeperkingscontract afgesloten met Energiepark Klaverblad Noordoost. Zo draagt Energiepark Klaverblad Noordoost actief bij aan een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in de regio.

“Het elektriciteitsnet is de flessenhals van de energietransitie geworden”, zegt Gerard Adema namens SHEC. “Met dit contract bewegen we slim mee met wat het net aankan. Zo kunnen we meer duurzame lokale energie distribueren met dezelfde infrastructuur. We zijn er trots op dat we hiermee vooroplopen.”

Batterijopslag als logische volgende stap

Energiepark Klaverblad Noordoost bereidt momenteel een uitbreiding voor met een batterijopslagsysteem. Met dit systeem is het mogelijk om duurzaam opgewekte stroom tijdelijk op te slaan en weer in te zetten wanneer er behoefte aan is. Deze opslagmogelijkheid versterkt de flexibiliteit die is ingezet met het nieuwe contract met Liander en vergroot de bijdrage van het park aan de netstabiliteit van de regio.

Basis voor lokale energiehub

SHEC ziet een toekomst voor zich waarin energie zoveel mogelijk lokaal wordt geproduceerd, opgeslagen en verbruikt. Energiepark Klaverblad Noordoost kan daarin een belangrijke rol spelen, namelijk als lokale energiehub voor het nieuwe bedrijventerrein Klaverpark. Lokale opwek, opslag en verbruik worden daarin optimaal op elkaar afgestemd, zodat de afnemers in de directe omgeving van het park kunnen profiteren van lokaal opgewekte stroom, terwijl het elektriciteitsnet minder wordt belast.

Over Energiepark Klaverblad Noordoost

Energiepark Klaverblad Noordoost is een initiatief van de Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie. Het energiepark combineert grootschalige zonne-energie en energieopslag met netdiensten die bijdragen aan de energietransitie.