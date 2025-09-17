Inland Terminals Group (ITG), Zero Emission Services (ZES) en Nedcargo starten met volledig emissievrij vervoer van containers. Vanaf vandaag vaart binnenvaartschip MS Den Bosch Max Groen met batterijcontainers aan boord. Met een elektrische aandrijflijn wordt geen CO2, stikstof of fijnstof uitgestoten. Hiermee krijgt de binnenvaart een stevige groene impuls.

ZES biedt een innovatieve oplossing voor de verduurzaming van de binnenvaart met mobiele, verwisselbare containers (Zespacks). Deze reuzebatterijen voorzien schepen van schone energie zonder lange laadtijden. Michael Beemer, CEO van ZES: “Het is onze missie om de binnenvaart emissievrij te maken. Dit realiseren we met steun van het Nationaal Groeifonds en de provincie Zuid-Holland. Met ons pay-per-use model betalen scheepseigenaren alleen voor de energie die ze daadwerkelijk gebruiken. Zo wordt de overstap naar batterij-elektrisch varen financieel aantrekkelijker. Voor scheepseigenaren is er een subsidieregeling beschikbaar.”

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Arne Weverling, voegt toe: “We ondersteunen dit initiatief, met als doel: een gezondere en leefbare provincie. Tegelijk zorgen we ervoor dat de binnenvaart toekomstbestendig en concurrerend blijft, zodat vervoer over water een duurzaam en aantrekkelijk alternatief is in een provincie waar de druk op de wegen steeds groter wordt.”

Opschalen met ZES 2.0

De lancering van deze dienst vanuit Den Bosch naar de haven van Rotterdam markeert een belangrijke mijlpaal voor ZES. Michael Beemer: “Samen met partners zoals Heineken en CCT hebben we het varen met batterijcontainers geoptimaliseerd. Met de introductie van ZES 2.0 zijn we klaar voor de volgende fase. Schepen kunnen nu op drie locaties hun containers wisselen: Alphen aan den Rijn, Alblasserdam en Den Bosch. En er volgen snel meer terminals in de Rotterdamse haven, Moerdijk en Nijmegen. Zo groeit een krachtig netwerk dat de drempel verlaagt voor batterij-elektrisch varen.”

800 ton CO2-reductie per jaar

Eduard Backer, CEO van ITG: “Juist door samen te werken met ZES, Heineken en Nedcargo realiseren we onze duurzaamheidsambities. Ik ben trots dat de partners lef tonen. Dit project past in onze bredere strategie om Nederland schoon en bereikbaar te houden. Het levert jaarlijks een reductie van 800 ton CO2 op en verdient opvolging. Met batterijwisselstations op onze terminals dragen we concreet bij aan lagere CO2-uitstoot. Alblasserdam is een ideale plek om dicht bij de haven te wisselen. Onze terminals hebben nog ruimte om te groeien in volume, zodat we de druk op de wegen verder kunnen verminderen.”

Volgens Eduard Backer kunnen verladers met vervoer over water snel hun scope 3-emissies reduceren: “Naast dit batterij-elektrische schip vaart in onze groep ook een waterstofschip. Waterstof is geschikt voor langere afstanden, terwijl batterijcontainers ideaal zijn voor kortere pendels. Vervoer over water is dé weg naar een lagere footprint. En met de komende CO2-taks (ETS-2) levert dit verladers ook financieel voordeel op.”

Piet-Hein Timp, Inkoopmanager Duurzaamheid en Energie bij Heineken, support deze batterij-elektrische ontwikkeling: “Bij Heineken zetten we ons in voor het verduurzamen van de keten. De samenwerking tussen ITG, ZES en Nedcargo is hier een mooi voorbeeld van. In 2010 zijn we begonnen met het vervoer van containers per binnenvaart. Het is een positieve ontwikkeling dat ITG, naast CCT, nu ook batterij-elektrisch binnenvaart vervoer mogelijk maakt. Wij hopen andere verladers te inspireren om ook gebruik te gaan maken van batterij-elektrische binnenvaart.”

