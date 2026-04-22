Binnenvaartschippers die duurzaam willen gaan varen kunnen hier na de zomer van 2026 subsidie voor aanvragen. De subsidie kan gebruikt worden om een schip om te bouwen zodat deze (hybride-) elektrisch of op waterstof of methanol kan varen, of om dit bij de bouw van een nieuw schip mogelijk te maken.

De internetconsultatie voor de regeling begint op 22 april, zodat belanghebbenden gedurende een periode van 6 weken een zienswijze kan indienen.

Het ministerie van Infrastructuur organiseert tussen 2026 en 2030 verschillende subsidierondes, waarvoor in totaal circa € 230 miljoen beschikbaar is. In de eerste ronde, die in het 3e of 4e kwartaal van het jaar wordt opengesteld, is circa € 39 miljoen beschikbaar.

Scheepseigenaren kunnen voor verschillende vormen van verduurzaming kiezen. Zo is er de optie van elektrisch varen, aangedreven door batterijen of een waterstof-brandstofcel. Een andere mogelijkheid is een verbrandingsmotor die op waterstof of methanol functioneert. Voor het ombouwen van een klein schip is het mogelijk om voor hybride-elektrisch te kiezen.

Het maximale subsidiebedrag per project ligt tussen de € 500.000 en 3 miljoen, afhankelijk van het soort verduurzaming waarvoor wordt gekozen.

Naar verwachting zal de subsidie helpen om in 2032 150 tot 160 schepen te hebben verduurzaamd. De voorbereidingen voor de regeling liepen al langer, maar de subsidies zijn extra belangrijk met het oog op de huidige energiecrisis. Het helpt binnenvaartschippers om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen uit het buitenland.