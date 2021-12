ISS Facility Services introduceert reusable plastics op voedselverpakkingen

Jaarlijks gebruiken Nederlanders ongeveer 26 miljard stuks voedselverpakkingen, die daarmee een groot deel van ons afval vormen. Daarom is ISS samen met opdrachtgever PwC een pilot gestart om het gebruik van disposables in het bedrijfsrestaurant drastisch te verminderen of zelfs geheel te reduceren.

Net Zero

Verpakkingen vormen twintig procent van onze afvalstroom. Steeds meer bedrijven committeren zich aan het terugdringen van die afvalstroom en sluiten zich aan bij ‘Net Zero’. Simpel gezegd, Net Zero verwijst naar het evenwicht tussen de hoeveelheid geproduceerd broeikasgas en de hoeveelheid die uit de atmosfeer wordt weggenomen. We bereiken Net Zero wanneer de hoeveelheid die we toevoegen niet meer is dan de hoeveelheid die we wegnemen. Het hergebruik van verpakkingsmateriaal draagt daar substantieel aan bij.

Substantieel minder afval

ISS is aangesloten bij het Plastic Pact en de pilot die ISS recent bij PwC is gestart, behelst het gebruik van herbruikbare voedselverpakkingen. Dit heeft als doel het gebruik van wegwerpverpakkingen substantieel te verminderen. PwC heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van Net Zero en maakt zich sterk om nul kilo restafval te produceren. ISS heeft bekeken hoe zij de eenmalige ‘to-go verpakkingen’ zoals maaltijdboxen, sandwich- en saladeverpakkingen en ook koffiebekers, kan omzetten in een herbruikbare variant.

Statiegeld

Om ervoor te zorgen dat de herbruikbare verpakkingen ook daadwerkelijk terugkomen, heeft ISS een gesloten ‘statiegeldsysteem’ ontwikkeld waarmee medewerkers van PwC vooraf via een speciale bestelapp (de Order@ISS-app) een vast bedrag aan statiegeld betalen (afhankelijk van de soort verpakking) op iedere kop of kom die zij gebruiken. Dat statiegeld krijgen zij in de vorm van credits of een voucher terug wanneer zij de verpakking weer retourneren. Die credits kunnen zij bij een volgende inkoop weer inzetten. Omdat de reacties van de medewerkers zeer positief zijn, is de verwachting dat het gebruik van herbruikbaar verpakkingsmateriaal na afronding en evaluatie van de pilot wordt opgeschaald naar meerdere ISS-locaties.

Nieuwe wet- en regelgeving

Met dit initiatief loopt ISS vooruit op de nieuwe wet- en regelgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf 2023 moeten alle koffiebekertjes afwasbaar zijn of grotendeels worden gerecycled. Een jaar later moeten ook de plastic bakjes van kant-en-klaarvoedsel eraan geloven: ook die gaan grotendeels in de ban.