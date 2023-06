Milieuvervuiling is een van de slechts twee punten van zorg voor consumenten die de afgelopen zeven jaar constant hoog zijn gebleven. Noch pandemieën, noch de angst voor inflatie, die onlangs aanzienlijk is toegenomen, hebben de klimaatverandering uit de gedachten van de mensen kunnen verdringen. In 2022 behoorde het nog steeds tot de top vijf van zorgen in 13 van de 22 onderzochte landen in het wereldwijde GfK Consumer Life-onderzoek. Experts van GfK bekijken hoe duurzaamheid en de milieueisen van consumenten de wereldwijde markt voor Tech & Durables (T&D) beïnvloeden.

Ondanks verstoring op de korte termijn blijft milieubewustzijn een snelgroeiende persoonlijke waarde voor de lange termijn onder consumenten. Er heerst een wijdverspreide overtuiging dat jongeren het meest bezorgd zijn over klimaatverandering, maar de grootste toename in bezorgdheid sinds 2021 deed zich voor bij mensen van 60 jaar en ouder. Een op de vijf van deze groep deed onderzoek naar de milieupraktijken van bedrijven in 2022 – dat is 6 procentpunten meer dan het voorgaande jaar – en bijna 50 procent van hen reist “groen”.

Milieubewustzijn is stevig verankerd in alle leeftijdsgroepen. In de FMCG-sector (Fast Moving Consumer Goods) zijn milieuaspecten zoals plasticvrije verpakkingen en natuurlijke ingrediënten al goed ingeburgerd en consumenten zijn bereid om hier meer voor te betalen. Maar is duurzaamheid ook een drijfveer voor de Tech & Durables markt?

Energielabels als sturende indicatoren in Europa

In maart 2021 lanceerde de EU haar nieuwe energielabel voor apparaten. Sindsdien is het verkoopaandeel van A-klasse modellen binnen een jaar meer dan verdubbeld en overschrijdt het in bepaalde landen en productcategorieën al een aandeel van 60 procent. Als gevolg daarvan zijn de prijspunten aanzienlijk veranderd. Terwijl de gemiddelde prijs van een A+++ (vorig label) vaatwasser in Europa 688 euro bedroeg in 2020, betaalden consumenten gemiddeld 1.438 euro voor een best-in-class A-label in 2022. Dit betekent dat het nieuwe EU-label zijn hoofddoel heeft bereikt: het energieverbruik van apparaten beter onderscheiden en energie-efficiëntie weer tot een aspiratie maken.

De komende jaren zullen energiezuinige apparaten naar verwachting marktaandeel blijven winnen naarmate de norm verschuift naar producten met een label tussen A en C. Om zich te vestigen in het premium prijssegment, moeten retailers en fabrikanten deze ontwikkeling leiden.

“Het is zeer waarschijnlijk dat de milieuprestaties van een bedrijf, zoals de CO2-voetafdruk, op zich niet eenvoudig een hogere prijs rechtvaardigen voor de consument. Duurzaamheid en energie-efficiëntie zijn belangrijke factoren voor kopers van Tech & Durables producten die op zoek zijn naar een algehele besparing op de levensduurkosten van hun apparaten en naar een groenere productkeuze.”, zegt Norbert Herzog, GfK expert voor Consumer Tech & Durables.

Verzadigde smartphonemarkt: Kansen door refurbishment en milieuclaims

De wereldwijde smartphonemarkt is verzadigd en kent een afnemende groei. Om succesvol te blijven, moeten retailers en fabrikanten actie ondernemen, en duurzaamheid is een belangrijk element om groei veilig te stellen.

Een trend die blijft groeien in de Tech & Durables markt zijn refurbished producten. Volgens GfK Consumer Life heeft 27 procent van de consumenten wereldwijd al eens iets tweedehands gekocht in plaats van nieuw.

“Als het gaat om technische apparaten, domineren smartphones de refurbished markt, maar laptops en spelconsoles zijn aan een inhaalslag bezig.”, legt Norbert Herzog uit. “Binnen de verzadigde wereldwijde smartphonemarkt, die in 2022 een omzetdaling zag, zijn refurbished apparaten een lichtpuntje. Op dit gebied verwachten we de komende jaren een omzetgroei met dubbele cijfers, ruim boven het marktgemiddelde.”

Deze ontwikkeling blijkt ook uit data van GfK voor Frankrijk: In 2022 registreerden refurbished smartphones een groei van ongeveer 24 procent in verkoopwaarde ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl nieuwe apparaten slechts een stijging van 3 procent lieten zien. Voor retailers en fabrikanten kunnen nieuwe bedrijfsinitiatieven in deze sector niet alleen verloren inkomsten en marges compenseren, maar ook een groen bedrijfsimago bevorderen.

Bij de aankoop van nieuwe toestellen promoten smartphoneleveranciers steeds vaker ecoclaims. Al 71 procent van de waarde van smartphones die in februari 2023 in de EU4-landen* worden verkocht, communiceert drie of meer ecoclaims, volgens gfknewron, dat zeven soorten claims volgt. De meest voorkomende zijn ecologische verpakkingen (44 procent van de verkochte eenheden), gerecycled materiaal (43 procent) en CO2-voetafdruk (41 procent). De gemiddelde prijs die wordt betaald voor modellen met een eco-verpakkingsclaim is meer dan het dubbele vergeleken met alle andere apparaten. 25 procent van dergelijke smartphones wordt zelfs verkocht voor meer dan 1.000 euro. De claim van eco-verpakking is dus buitengewoon aantrekkelijk voor retailers en fabrikanten.

Conclusie en vooruitblik

“Voor consumenten is het milieu een constante prioriteit die niet zal verdwijnen, ongeacht korte termijn afleidingen van concurrerende belangen.”, vat Norbert Herzog samen. “Voorspellende indicatoren vertellen ons vandaag al dat de markten zich beginnen te laten leiden door milieu-initiatieven, zelfs buiten de voor de hand liggende energie-etikettering. De vraag voor de Tech & Durables-sector is dus niet ‘of’, maar ‘wanneer’ duurzaamheid een van de belangrijkste criteria wordt voor alle aankoopbeslissingen van consumenten.”

GfK voorspelt dat het antwoord hierop “binnen 7 jaar” ligt. GfK voorspelt dat in 2030, 50 procent van de wereldbevolking eco-actief zal zijn, met een potentiële wereldwijde uitgave van meer dan 700 miljard US dollar aan Tech & Durables goederen.

Retailers en fabrikanten moeten daarom hun purpose- en duurzaamheidsstrategieën in hoog tempo gaan uitvoeren en hun doelgroep echt goed begrijpen. Het is van cruciaal belang om duurzaamheid eerst te implementeren in hun bedrijfsprocessen en producten, en pas daarna de juiste boodschappen te communiceren om geloofwaardigheid te garanderen en een imago van greenwashing te vermijden. Dit is een voorwaarde voor succes op de lange termijn in de (duurzame) markt.