Een langverwachte revolutie in bedrijfsrapportage is aangebroken. Sinds de jaarwisseling hebben meer dan 250 bedrijven duurzaamheidsverslagen gepubliceerd onder de EU-richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving (CSRD). Er zullen er nog honderden volgen, aangezien bedrijven die in de EU gevestigd en/of beursgenoteerd zijn, informatie publiceren over hun broeikasgasemissies, klimaatadaptatie en -mitigatie, arbeidsomstandigheden van werknemers, corporate governance en meer. Uit een analyse van de eerste 100 gepubliceerde verslagen door PwC blijkt dat veel bedrijven nog steeds moeite hebben met het nieuwe verslaggevingssysteem. De verslagen die zijn beoordeeld, varieerden van 30 tot meer dan 300 pagina’s. Sommige bedrijven rapporteerden over minder dan 15 duurzaamheidsgerelateerde impacts, risico’s en kansen (IRO’s). Andere rapporteerden er meer dan 80.

Hoewel er enige variatie te verwachten is – afhankelijk van de omvang en complexiteit van de onderliggende activiteiten – onderstrepen deze verschillen ook dat het enige tijd zal duren voordat best practices voor duurzaamheidsverslaggeving zich ontwikkelen. Tot die tijd zullen investeerders en andere belanghebbenden die verslagen proberen te vergelijken, voor een soms frustrerende taak staan.

De regels zelf zijn ook in beweging. In februari stelde de Europese Commissie ingrijpende wijzigingen in de CSRD voor als onderdeel van een Omnibus-pakket met maatregelen gericht op het vereenvoudigen van de duurzaamheidsregelgeving en het versterken van het concurrentievermogen van EU-bedrijven.

Tegen deze achtergrond volgen hier de observaties uit de eerste reeks CSRD-rapporten.

Vrijwillige rapportage

Van de 100 rapporten die we hebben beoordeeld, is bijna 90% afkomstig van bedrijven in vijf Europese landen, waarvan er drie (Duitsland, Spanje en Nederland) de CSRD nog niet in wetgeving hebben omgezet. Met andere woorden, de bedrijven in deze landen waren niet wettelijk verplicht om te rapporteren onder de CSRD, maar hebben ervoor gekozen dit wel te doen – deels gemotiveerd door de vraag van stakeholders naar betere duurzaamheidsrapportage.

Dit herinnert eraan dat het doel van de CSRD niet is om te rapporteren omwille van de rapportage zelf. Het doel is om bedrijven en hun stakeholders te helpen de wisselwerking tussen duurzaamheid en waardecreatie beter te begrijpen.

Dubbele materialiteitsbeoordeling

De kern van MVO-rapportage is het proces waarbij bedrijven materiële IRO’s identificeren met betrekking tot duurzaamheidskwesties die in het rapport moeten worden opgenomen, en deze vervolgens koppelen aan een lijst met onderwerpen en subonderwerpen die zijn vastgelegd in rapportagestandaarden. We zagen een grote mate van variabiliteit in de manier waarop bedrijven de dubbele materialiteitsbeoordeling uitvoerden – en hoeveel ze over het proces openbaarden.

Zo gaven bijna alle bedrijven aan dat ze contact hadden met interne stakeholders, maar veel zeiden weinig over de vraag of en hoe ze contact hadden met externe stakeholders. Sommigen legden ook uit waarom de materialiteitsbeoordeling ertoe leidde dat bepaalde onderwerpen uit het duurzaamheidsrapport werden weggelaten. Veel andere niet. Hoewel rapportagestandaarden dit soort uitleg niet vereisen (behalve met betrekking tot de klimaatveranderingsstandaard), kan het nuttige context bieden voor lezers.

Impact, risico’s en kansen

Ongeveer de helft van de rapporten die we hebben beoordeeld, bestreek 20 tot 50 IRO’s. Zoals hierboven vermeld, was er echter een grote spreiding aan beide kanten van dit bereik. We zagen ook een grote verscheidenheid aan benaderingen voor de presentatie van IRO’s, waardoor het moeilijker werd om rapporten te vergelijken. Zoals we tijdens onze review ontdekten, zijn duidelijke tabellen met materiële onderwerpen, subonderwerpen en bijbehorende IRO’s enorm nuttig voor lezers.

Het is in dit vroege stadium lastig om meer te zeggen over IRO’s. Aanvullende rapporten en diepgaandere analyses zijn nodig voordat we conclusies kunnen trekken over hoe bedrijven binnen en tussen sectoren de materiële duurzaamheidsgerelateerde gevolgen, risico’s en kansen voor het bedrijf zien. Hierover volgt meer.

Materiële onderwerpen

Uit de lijst met duurzaamheidsonderwerpen en -subonderwerpen die door de rapportagestandaard zijn voorgeschreven, kwamen de volgende onderwerpen het vaakst naar voren: Klimaatverandering (klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en energie), Eigen personeel (meestal met een focus op de arbeidsomstandigheden van werknemers) en Zakelijk gedrag (van bedrijfscultuur tot leveranciersrelaties en klokkenluidersbescherming).

De minst voorkomende onderwerpen waren Getroffen Gemeenschappen, Water en Mariene Hulpbronnen, en Biodiversiteit en Ecosystemen. Dit komt overeen met de resultaten van onze PwC Global CSRD Survey 2024, waarin we leidinggevenden wereldwijd hebben gevraagd naar de onderwerpen die waarschijnlijk binnen het bereik van hun bedrijf vallen.

Als bedrijven materiële gevolgen, risico’s of kansen identificeren die niet voldoende worden gedekt door de rapportagestandaard, zijn ze verplicht om ‘entiteitspecifieke’ toelichtingen te doen. In de rapporten die we hebben beoordeeld, hadden de meest voorkomende toelichtingen in deze categorie betrekking op data governance, cybersecurity en AI. Een paar bedrijven namen informatie op over hun totale belastingbijdrage.

Klimaatverandering

In de rapporten die we hebben beoordeeld, namen slechts twee bedrijven klimaatverandering niet op als materieel onderwerp. Van de overgrote meerderheid die dat wel deed, maakte ongeveer driekwart een netto-nuldoelstelling bekend en besprak iets meer bedrijven hun transitieplan. Deze doelstellingen zijn mogelijk wel of niet in lijn met het Akkoord van Parijs.

Wat betreft Scope 3-emissies (dat wil zeggen de emissies in de gehele waardeketen) maakten bedrijven gemiddeld informatie bekend over ongeveer de helft van de 15 categorieën in de rapportagestandaard. De meest gepubliceerde categorieën tot nu toe zijn gekochte goederen en diensten en zakenreizen, hoewel dit enorm verschilt per sector.

Onafhankelijke assurance

De CSRD vraagt ​​om onafhankelijke assurance van duurzaamheidsrapporten, beginnend met een beperkt assuranceniveau. Sommige bedrijven zijn verder gegaan door te kiezen voor redelijke assurance (een stap hoger dan het beperkte niveau) boven een subset van KPI’s of informatie, bijvoorbeeld met betrekking tot broeikasgasemissies of personeelsgegevens. Eén bedrijf koos voor redelijke assurance boven het volledige duurzaamheidsrapport.

Het is ook vermeldenswaard dat de tot nu toe gepubliceerde rapporten een zeer beperkt aantal conclusies met beperkingen en enkele paragrafen over toelichtende elementen, overige aspecten en inherente beperkingen bevatten. Assurance-professionals vestigen de aandacht op onzekerheden met betrekking tot het proces van dubbele materialiteitsbeoordeling, hoge meetonzekerheid bij bepaalde kwantitatieve parameters en moeilijkheden bij het vergelijken van duurzaamheidsinformatie tussen entiteiten en in de loop van de tijd.

Conclusie

Kortom, de eerste golf van CSRD-rapporten herinnert ons eraan dat we weliswaar op weg zijn naar een robuustere en uniformere duurzaamheidsrapportage binnen de EU, maar dat de reis nog maar net begonnen is. Bedrijven zijn nog bezig met het opbouwen van systemen en capaciteiten. Best practices ontstaan ​​nu pas. De rapportageregels kunnen op belangrijke punten nog veranderen. Toch is de reis begonnen – en hoewel de voortgang vanaf nu niet soepel of lineair zal verlopen, is er geen weg terug.