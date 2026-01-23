Invest-NL verstrekt € 20 miljoen aan Fastned via projectfinanciering voor de uitbreiding van snellaadinfrastructuur, als onderdeel van een gezamenlijke lening van € 100 miljoen. Daarmee kan Fastned 70 nieuwe snellaadlocaties realiseren in de komende jaren. Deze projectfinanciering is een mooi voorbeeld van hoe Invest-NL het financieringsaanbod verbreedt om cruciale infrastructuur voor de energietransitie te versnellen.

Laadinfrastructuur nodig voor de energietransitie

Elektrisch rijden groeit snel, maar zonder voldoende snellaadpunten stokt de overstap. Fastned ontwikkelt en exploiteert snellaadstations langs drukke routes in Nederland en Europa. Door Europese uitbreiding krijgt het netwerk meer capaciteit op plekken waar de vraag toeneemt.

€ 100 miljoen voor uitbreiding netwerk

Invest-NL verstrekt de projectfinanciering samen met ING, ABN Amro, Rabobank en CreditAgricole. In totaal is er € 100 miljoen beschikbaar voor de uitbreiding van snellaadstations in België en Zwitserland. Met deze transactie dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie in Nederland en Europa.

Projectfinanciering als versneller

Projectfinanciering is een lening die is gekoppeld aan één afgebakend project. De terugbetaling komt uit de kasstromen van dat project, met duidelijke afspraken over prestaties en zekerheden. Zo kan een project sneller worden gebouwd en opgeschaald.

“Met projectfinanciering kunnen we infrastructuurprojecten versnellen die anders lastiger van de grond komen. De financiering voor Fastned is een concreet voorbeeld van hoe we ons financieringspalet inzetten om de energietransitie vooruit te helpen,” aldus Michiel Meerman, senior investment manager bij Invest-NL.