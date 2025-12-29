De zorg staat voor een fundamentele transitie. Duurzaamheid is daarbij niet langer een randvoorwaarde, maar een strategisch thema dat direct raakt aan kwaliteit, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de zorg. Met de start van de Kennisraad Duurzaamheid zet Intrakoop een concrete en zichtbare stap in de uitvoering van de herijkte strategie Samen Verder 2025–2029.

Intrakoop, de coöperatie van meer dan 530 zorgorganisaties, wil op het thema duurzaamheid nadrukkelijk een actieve rol spelen. Binnen het team Duurzaamheid zien we dagelijks hoeveel kennis, betrokkenheid en daadkracht er aanwezig is bij zorgorganisaties, overheden, kennisinstellingen en netwerken.

Tegelijkertijd zien we dat kennis versnipperd is en dat er behoefte is aan een betere vertaling naar de praktijk én meer slagvaardige aanpakken. Vanuit die overtuiging zijn we gestart met de Kennisraad Duurzaamheid.

Brede en zorgvuldige samenstelling

De Kennisraad Duurzaamheid is zorgvuldig samengesteld uit twaalf duurzaamheidsmanagers van Intrakoopleden uit zowel cure als care, waaronder UMC’s, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, ggz en ouderenzorg. Daarnaast nemen hoogleraren van verschillende universiteiten deel, waaronder Erasmus Universiteit, Nyenrode en HAN University of Applied Sciences. Ook zijn professionals aangesloten die werkzaam zijn bij overheden en duurzame netwerken, zoals Robin Good, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS.

De kennisraad is nadrukkelijk niet bedoeld om nog een overlegstructuur toe te voegen. Het doel is om samen écht te bouwen aan een duurzame koers voor de zorg.

Als coöperatie kan Intrakoop het verschil maken door gezamenlijk de keten groener, socialer, meer circulair, transparanter en toekomstbestendiger in te richten.

Door samen op te schalen, versnellen we de ketentransitie. Dat doen we door kennis te delen, nieuwe inzichten te ontwikkelen, kansen te signaleren en praktische toepassingen beschikbaar te stellen, met als doel meer impact te maken.

Kick-off en eerste resultaten

Op maandag 3 november jl. is de Kennisraad Duurzaamheid (in oprichting) gestart met een gezamenlijke kick-off. Tijdens deze bijeenkomst maakten de deelnemers kennis met elkaar en stelden zij samen een longlist op van relevante onderwerpen. Het gaat om thema’s waarvan wij als duurzaamheidsprofessionals zien dat er in de zorg nog onvoldoende voortgang wordt geboekt én waar Intrakoop als coöperatie daadwerkelijk het verschil kan maken. Het resultaat van deze inspirerende en energieke middag was een longlist van maar liefst 35 onderwerpen.

In december zijn we in meerdere sessies verder aan de slag gegaan met het prioriteren van deze onderwerpen. Daarbij is per thema gekeken naar kansen en impact in relatie tot uitdagingen en benodigde inspanning. Deze uitwerking vormt de basis voor de Kenniskalender Duurzaamheid.

Vervolg en besluitvorming

Ons doel is om de kenniskalender in het eerste kwartaal van 2026 gezamenlijk definitief vast te stellen, inclusief een concrete uitvoeringsaanpak. Tijdens de Algemene Vergadering van juni 2026 leggen we deze kenniskalender ter goedkeuring voor aan onze 530 leden. We hebben er alle vertrouwen in dat zij, net als wij, de grote meerwaarde zien van het gezamenlijk oppakken van deze ketentransitie, zodat we daarna voortvarend aan de slag kunnen met de uitvoering.

Met de start van de Kennisraad Duurzaamheid geeft Intrakoop invulling aan haar ambitie om samen met leden en partners te bouwen aan een toekomstbestendige zorgketen.