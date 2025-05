Into The Great Wide Open bouwt op Vlieland aan meer dan een tijdelijk podium. Op de Bouwplaats van de Toekomst wordt het festivalterrein ingezet als proeftuin voor de bouwsector: een plek waar nieuwe materialen, technieken en samenwerkingen ontstaan. Wat normaal het decor is voor muziek en kunst, wordt nu ook een werkplaats voor de toekomst van emissievrij en circulair bouwen.

Werkplaats voor duurzame innovatie

De Bouwplaats van de Toekomst biedt professionals uit de bouw- en evenementensector de ruimte om innovaties te ontwikkelen en direct in de praktijk te testen. Denk aan het inzetten van elektrisch bouwmaterieel, werken met biobased materialen en het herdenken van logistiek rondom tijdelijke locaties. Waar bouwplaatsen vaak gebonden zijn aan strenge regelgeving en risico’s uitbannen, biedt het tijdelijke karakter van een festival juist ruimte voor experiment. “Een festival als Into The Great Wide Open maakt het mogelijk om te testen en kennis te delen op een manier die je op een reguliere bouwplaats zelden ziet,” zegt Daan Stigter, duurzaamheidsmanager bij Lab Vlieland. “Het is inspirerend om met de creatieve slagkracht van festivals aan oplossingen te werken die we vervolgens concreet kunnen teruggeven aan de bouwsector.”

Van pionier naar systeemverandering

Into The Great Wide Open heeft de afgelopen jaren laten zien dat verduurzaming in de praktijk mogelijk is. In 2024 draaide het festival voor 95% op lokale zonnestroom, en in 2025 wordt ingezet op 100% emissievrije stroomvoorziening. Ook werd in de op- en afbouw al volop getest met elektrisch bouwmaterieel. Tal van kinderziektes kwamen aan het licht, maar het lukte om de hele afbouw zonder diesel-heftrucks te doen. “In de festivalsector lopen we tegen dezelfde uitdagingen aan als in de bouw: stikstof, netcongestie, emissies. Wat wij hier leren, heeft dus direct bredere waarde,” aldus Stigter.

Partners als BAM Infra Nederland en TBI zijn inmiddels aangesloten en gebruiken het festival als een realistische testomgeving om oplossingen te ontwikkelen die ook op grote schaal toepasbaar zijn. “We zetten wederom een volgende stap door samen te gaan werken met Into The Great Wide Open. De creativiteit en innovatiekracht van de festivalwereld – zoals die bij Into The Great Wide Open tot uiting komt – biedt een waardevolle proeftuin om oplossingen voor de grote verduurzamingsopgaven in de bouw te testen. Tegelijkertijd kunnen wij deze nieuwe ontwikkelingen voor afvalreductie, emissieverlaging en schoner bouwen opschalen op onze projecten. Zo verbinden we twee werelden, ieder met hun eigen kracht, en versnellen we samen de duurzame transitie van grijs naar groen.” Aldus Sander den Blanken, directeur bij BAM Infra Nederland.

Bianca Seekles, Lid Raad van Bestuur van TBI, ziet veel potentie in de samenwerking: “Als TBI geloven we in de kracht van samenwerking en vernieuwing om de bouwsector duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Initiatieven zoals Bouwplaats van de Toekomst laten zien dat experiment en creativiteit hand in hand gaan met structurele verandering”.

Brede opschaling en gedeelde impact

Met steun van Stichting DOEN krijgt Bouwplaats van de Toekomst de kans om verder te groeien en impact te maken in zowel de bouw- als de evenementensector. “Stichting DOEN is blij dat we dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij de Bouwplaats van de Toekomst van Into The Great Wide Open kunnen steunen. Door duurzame innovaties te testen en zichtbaar te maken, en samenwerking tussen pioniers en grote bouwbedrijven te stimuleren, draagt het initiatief bij aan de overgang van een traditionele, vervuilende bouwsector naar een biobased en circulaire bouweconomie,” aldus Coen Persijn, programmamanager bij Stichting DOEN.

De ervaringen die in deze praktijkomgeving worden opgedaan, worden actief gedeeld met andere festivals, beleidsmakers en bouwprojecten. Voor Into The Great Wide Open is dit een logische vervolgstap in hun missie om tijdelijke omgevingen te benutten voor duurzame systeemverandering.