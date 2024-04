De interesse in elektrisch rijden is aan het dalen. Voor het eerst in jaren is de groep die niet (28%) van plan is elektrisch te gaan rijden, groter dan de groep die dit binnen vijf jaar wel (27%) van plan is. De hoge aanschafprijs van een elektrische auto en de mogelijkheid om niet privé te kunnen laden, zijn de voornaamste drempels. Dat toont de Elektrisch Rijden Monitor 2023 die de ANWB vandaag presenteert.

Elektrisch rijden is het afgelopen jaar duurder geworden. Waar een elektrische auto in 2022 nog gemiddeld 61 cent per kilometer kostte, is dat nu 72 cent per kilometer*. Dit heeft vooral te maken met de lagere restwaarde van elektrische auto’s, doordat er minder vraag is naar gebruikte elektrische auto’s. Automobilisten vinden tweedehands elektrische auto’s namelijk nog te duur.

Naast de gebruikskosten blijft het aankoopbedrag van een elektrische auto te hoog voor Nederlanders. Maar liefst 71% vindt elektrische auto’s te duur. Het gat tussen het gemiddelde aankoopbedrag van een elektrische auto (€ 45.850) en het bedrag dat kopers gemiddeld willen uitgeven aan een elektrische auto (€ 31.699) is groot. Dit is dan ook met stip de grootste barrière om naar elektrisch rijden over te stappen, gevolgd door de auto niet privé te kunnen opladen (32%). Positief is dat het aantal modellen onder de € 50.000 steeds groter wordt. Het aantal modellen is toegenomen van 38 in 2022 naar 57 in 2023.

Marga de Jager, CEO ANWB: “We zien dat de prijs en de onzekerheid daarover het grootste struikelblok is voor een verdere opmars van de elektrische auto. Zo krijgen wij veel vragen over de Motorrijtuigenbelasting (MRB) voor elektrische auto’s. Op dit moment zijn elektrische auto’s vrijgesteld van belasting, maar met de huidige regeling vanaf 2026 niet meer. En omdat elektrische auto’s zwaar zijn door hun accupakket, kan de MRB een flinke kostenpost worden voor EV-eigenaren. Ik vind het positief dat het kabinet nu wel een nieuw plan heeft voor korting op de MRB tot 2031, dat past bij het idee voor een gewichtscorrectie voor elektrische auto’s, zodat de MRB uiteindelijk vergelijkbaar is met die van een benzineauto.”

Binnen Europa is Nederland een van de koplopers als het gaat om elektrisch rijden. Zo is het aandeel elektrische auto’s in het Nederlandse wagenpark 4,9%. Alleen Noorwegen (23%), Zweden (6%), IJsland (9%) en Denemarken (5,8%) doen het beter.

De 5 meest genoemde drempels voor een elektrische auto

1. Elektrische auto’s zijn te duur

2. Kan auto niet privé laden

3. Geen of weinig publieke laadpalen

4. Onvoldoende actieradius

5. Hoge onderhoudskosten

In Nederland hebben 2000 mensen meegedaan aan het onderzoek voor de ANWB Elektrisch Rijden Monitor. Het gaat om respondenten tussen de 18 en 70 jaar, met een representatieve verdeling naar geslacht, leeftijd, regio en inkomen. Het veldwerk vond plaats in september/oktober van 2023 door de Vrije Universiteit Brussel.