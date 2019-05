Inspiratiesessie stakeholders convenant voedingsmiddelen

Tegen welke vraagstukken lopen bedrijven in de voedingsmiddelensector aan als ze aan de slag gaan met due diligence? Hoe kunnen andere convenantspartijen bedrijven helpen om de risico’s in hun internationale waardeketen te managen? Tijdens de inspiratiesessie van het IMVO-convenant voor de Voedingsmiddelenindustrie, 21 mei in Utrecht, stond de praktijk centraal.

Duurzame rijst-strategie

Louke Koopmans, global substainable sourcing manager Mars Food, vertelde het verhaal over de duurzame rijst-strategie en het due diligence-traject dat Mars als familiebedrijf volgt om systematisch impact te maken. Mars neemt deel aan het Sustainable Rice Platform, een standaard die leveranciers beoordeelt op 46 eisen zoals kwaliteit, veiligheid, gezondheid van werknemers en arbeidsrechten. Op basis daarvan betaalt Mars een premium, omdat ook leefbaar loon een belangrijk thema voor Mars is. Daarnaast zet Mars sterk in op farmerpartnerships. Boeren krijgen onder meer trainingen om minder water te verbruiken en om de opbrengst en kwaliteit van de rijst te verbeteren.

Mensenrechten

Macella Bos en Kiswara Prihandini, development manager en program manager van ICCO, lieten zien hoe zij kleinere bedrijven helpen om mensenrechten te integreren in hun waardeketen. Dit gebeurt met behulp van instrumenten zoals de MVO-risicochecker en een concreet stappenplan (roadmap for doing responsible business, ontwikkeld door ICCO). ICCO wil bedrijven bijbrengen dat duurzaamheid geen last is, maar toegevoegde waarde creëert.

Blockchaintechnologie

Vervolgens introduceerden Marianne van Keep, sustainable manager van Verstegen Spices and Sauces, en Sander de Jong, managing director van Fair Food, samen een innovatie: zij doen een pilot met blockchaintechnologie, waarbij de boer via een app inzicht heeft in de kwaliteit en prijs van zijn product in de keten en daarmee een betere onderhandelingspositie krijgt. Uiteindelijk kan de consument via een QR-code op de verpakking zien welke weg het product heeft afgelegd. De cruciale vraag is of de consument meer geld over heeft voor dit ‘Back to the origin’-concept.

Genderongelijkheid

Marco Dubbelt, genderspecialist van Global March Against Child Labour, legde uit waarom gender een belangrijk onderdeel moet zijn van due diligence. Gender-issues betreffen alle culturele en maatschappelijke verschillen tussen mannen en vrouwen die in principe veranderbaar zijn. Volgens Dubbelt is genderongelijkheid vaak de onderliggende oorzaak voor andere problemen. Een leefbaar inkomen, seksuele intimidatie, veiligheid en hygiëne op de werkvloer zijn allemaal issues die gender-gerelateerd zijn. Genderongelijkheid gaat bovendien vaak hand in hand met kinderarbeid, omdat bij vrouwen doorgaans ook de kinderen in de buurt zijn. Het is belangrijk om als ngo’s, vakbonden en lokale organisaties samen te werken om informatie over deze problemen naar boven te halen en met bedrijven te delen.

Vakbondsvrijheid, samenwerking en fondsen

Tot slot volgden vier korte pitches met ervaringsverhalen. Marionne Lips (CNV) liet zien hoe belangrijk vrijheid van (vak)vereniging is, ook als onderdeel van due diligence. Eline van der Mast (Baltussen Konserven), vertelde over zusterbedrijf African Vegetables Company: een konservenfabriek en twee boerderijen in Tanzania, waar haricots verts worden verbouwd. Jordy van Honk (IDH), presenteerde het Cocoa & Forest Initiative. Een publiek-privaat partnership met als doel ontbossing veroorzaakt door cacaoproductie tegen te gaan. Silvester Botman (RVO) gaf uitleg over het Fonds Verantwoord Ondernemen en het Fonds Bestrijding Kinderarbeid. Bedrijven kunnen hier een beroep doen als zij projecten ondernemen die lokale impact hebben of kinderarbeid bestrijden.