Inschrijvingen CSU Innovatie Award 2021 geopend

De inschrijving voor de CSU Innovatie Award is geopend. De jaarlijkse prijs gaat naar een product of dienst die voor facilitair Nederland een wereld van verschil maakt. Voor morgen en overmorgen. Jonge ondernemers, start-ups en studenten met een toepasbare innovatie voor de facilitaire branche kunnen tot 9 september inschrijven op www.csuinnovatieaward.nl. Naast de innovatie award introduceert CSU deze editie een aanmoedigingsprijs voor het beste innovatieve idee dat nog in de kinderschoenen staat.

De Innovatie Award van landelijk schoonmaakdienstverlener CSU is een succesversneller voor innovaties toepasbaar in de facilitaire branche. Samenwerken in de keten en voortdurend bezig zijn met verbeteren, kan volgens CSU – winnaar van de Koning Willem I Prijs – alleen als je openstaat voor nieuwe inzichten. Juist ook van buiten je eigen bedrijf.

Inschrijven tot 9 september



De winnaar van de CSU Innovatie Award 2021 ontvangt een investeringsbudget van 10.000 euro, toegang tot relevante netwerken en een marketing-boost. Daarnaast wordt de winnaar professioneel begeleid bij de doorontwikkeling van de innovatie voor toepassing in de facilitaire branche. Innovaties kunnen tot 9 september inschrijven via www.csuinnovatieaward.nl. Uit alle inzendingen worden uiteindelijk 10 innovaties voorgelegd aan een onafhankelijke vakjury, professionals uit verschillende branches met veel ervaring, een groot (maatschappelijk) netwerk en een duidelijke visie op innovatie.

Innovaties in de facilitaire branche



Esmée Ficheroux, juryvoorzitter CSU Innovatie Award: “Slimme en duurzame innovaties maken werkend, recreërend, lerend, reizend en zorgend Nederland wendbaarder in de snel veranderende wereld van ‘het nieuwe normaal’. Veranderingen die we in de hele samenleving ervaren, zijn in een stroomversnelling gekomen. In de facilitaire branche kijken we anders naar het gebruik van een gebouw, het toepassen van hybride werkvormen, de zorg voor elkaar. Gezondheid blijft hoog op de agenda staan, net als duurzaamheid. Het heeft allemaal impact op werkgever én werknemer.”

Duurzaam met impact

Bij de CSU Innovatie Award staat de nieuwe toekomst centraal. Een toekomst waar het draait om een gezonde en schone wereld, letterlijk en figuurlijk. CSU daagt deelnemers uit om met slimme oplossingen te komen die de leefwereld en werkomgevingen van mensen beter, gezonder en gelukkiger te maken. De winnaars van de afgelopen edities leverden zo’n bijdrage. Plaex, de winnaar van 2020, kwam met een slimme afvalcontainer die via artificial intelligence afval scheidt bij de bron. Een grote bijdrage aan het effectief recyclen van afval.

De CSU Aanmoedigingsprijs

Na de positieve ervaringen van de voorgaande drie edities voegt CSU nóg een versneller toe: de CSU Aanmoedigingsprijs. Dit is een glansrijke stimulans voor het beste innovatieve idee dat nog in de kinderschoenen staat, maar de schijnwerpers wel al verdient. De winnaar van de Aanmoedigingsprijs krijgt de spotlights gericht op zijn of haar originele idee en wint bovendien een bedrag van 2.000 euro.