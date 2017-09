Inschrijving prestigieuze Koning Willem I Prijs en Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap van start

Het is voor Nederlandse ondernemingen weer mogelijk zich in te schrijven voor de tweejaarlijkse Koning Willem I Prijs en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Deze prijzen worden in mei 2018 wederom uitgereikt door Hare Majesteit Koningin Máxima en prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V. en voorzitter van de Koning Willem I Stichting. De stichting wil met deze ondernemingsprijzen innovatief en duurzaam ondernemerschap in Nederland stimuleren en belonen. Voor meer informatie over de inschrijving en selectieprocedure: www.kw1prijs.nl.

Prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V. en voorzitter van het bestuur van de Koning Willem I Stichting: “De Nederlandse economie groeit harder dan het Europese gemiddelde. De verwachting is dat deze groei alleen maar sterker wordt in 2018. Ontwikkelingen zoals deze onderstrepen het belang van gezonde, duurzame Nederlandse ondernemingen die samengenomen een belangrijke aanjager zijn voor economische welvaart. Als bestuur kijken we weer uit naar de inschrijvingen, waarbij we uit ervaring weten dat het kaliber hoog is. Het zal voor het bestuur dan ook niet eenvoudig zijn om een selectie te maken.”

In 2016 mochten Koninklijke Philips N.V. (categorie Grootbedrijf) en TOBROCO Machines (categorie MKB) de Koning Willem I Prijs in ontvangst nemen. De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap werd toegekend aan Koppert Cress B.V. Nederlandse ondernemingen kunnen zich tot en met 31 januari 2018 kandidaat stellen voor de Koning Willem I Prijs en de Koning Willem I Plaquette.

De Koning Willem I Prijs is een prestigieuze en onafhankelijke ondernemingsprijs die tweejaarlijks wordt toegekend door de Koning Willem I Stichting. De prijs wordt in twee categorieën uitgereikt: Grootbedrijf en MKB. Ondernemingen die de afgelopen jaren durf, daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap hebben getoond, komen in aanmerking. De Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beloont duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Organisaties met duurzaam management, een duurzaam product of dienst, duurzame internationale samenwerking of die duurzaam produceren worden uitgenodigd zich in te schrijven. De prijzen worden gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Over de Koning Willem I Stichting

De Koning Willem I Stichting is in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven geroepen door een aantal aan het bedrijfsleven verbonden organisaties. Doel van de stichting is de nationale economie nieuwe impulsen te geven en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. In het bestuur zijn vertegenwoordigd: De Nederlandsche Bank N.V., ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNO-NCW, MKB Nederland, De Maatschappij, Instituut Nederlandse Kwaliteit, Nive, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants, Kamer van Koophandel, Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Nederlandse Vereniging van Banken, Duurzaamheid.nl en Nederlandse Loterij.