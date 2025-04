Je hebt een baanbrekend product ontwikkeld. Of een dienst die de maatschappij op zijn kop zet. Jouw innovatie gaat impact maken. Alleen zoek je nog de juiste handelspartners, zichtbaarheid of dat stukje erkenning dat je verkooppartner nodig heeft om met jou in zee te gaan. Herkenbaar? Schrijf je in voor de KVK Innovatie Top 100 editie 2025 via de inschrijfpagina en zet je innovatie in de schijnwerpers.

Over de KVK Innovatie Top 100

De KVK Innovatie Top 100 biedt innovatief Nederland al 20 jaar een podium. Grote namen zoals tamponmerk Yoni Care en kledingmerk Labfresh gingen je voor. Nieuw dit jaar is dat we ook startende ondernemers een kans bieden. Lees hieronder wat we allemaal hebben veranderd, welke categorieën er zijn en hoe we de uitslag bepalen.

Anders dit jaar

Categorieën. Sinds 2024 vergelijken we deelnemers in dezelfde categorie voor een realistische vergelijking. Medische met medische innovaties en logistieke met logistieke innovaties dus.

Sinds 2024 vergelijken we deelnemers in dezelfde categorie voor een realistische vergelijking. Medische met medische innovaties en logistieke met logistieke innovaties dus. Publieksstemmen. Sinds 2024 tellen publieksstemmen mee, naast het oordeel van de jury. Werf publiekstemmen en beïnvloed jouw inzending!

Sinds 2024 tellen publieksstemmen mee, naast het oordeel van de jury. Werf publiekstemmen en beïnvloed jouw inzending! Start-ups. Vanaf dit jaar mogen ook bedrijven zonder omzet meedoen. Als start-up heb je al een goed idee, maar mis je misschien nog een investeerder of partners. De zichtbaarheid en erkenning van de KVK Innovatie Top 100 kan daarbij helpen.

Categorieën

De inzendingen verdelen we over vijf verschillende categorieën. Dit zijn:

Circulaire economie richt zich op innovaties die ontworpen zijn om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren, de levensduur van materialen te verlengen en de impact op het milieu te minimaliseren.

richt zich op innovaties die ontworpen zijn om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren, de levensduur van materialen te verlengen en de impact op het milieu te minimaliseren. Energietransitie richt zich op de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen en energiebronnen naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa).

richt zich op de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen en energiebronnen naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa). Arbeidsmarkt en samenleving richt zich op innovaties die streven naar het verbeteren van de manier waarop mensen samenwerken, organiseren, communiceren en samenleven.

richt zich op innovaties die streven naar het verbeteren van de manier waarop mensen samenwerken, organiseren, communiceren en samenleven. Agrarisch, water en infrastructuur richt zich op innovatieve oplossingen binnen de landbouw, waterbeheer en infrastructuur waarmee bedrijven hun sector transformeren.

richt zich op innovatieve oplossingen binnen de landbouw, waterbeheer en infrastructuur waarmee bedrijven hun sector transformeren. Gezondheid en voeding richt zich op innovaties die betrekking hebben op het monitoren, bevorderen, behouden en herstellen van de gezondheid van individuen en gemeenschappen.

Belangrijke data

Inschrijving open: 14 april 2025

Inschrijving gesloten: begin augustus 2025

100 nominaties bekend: september 2025

Uitreiking en event: november 2025

Jury en beoordeling

Dit jaar nomineren we weer 100 ondernemers. Tijdens de prijsuitreiking in november worden er 11 prijzen uitgereikt:

De beste innovatie in de categorie circulaire economie

De beste innovatie in de categorie energietransitie

De beste innovatie in de categorie arbeidsmarkt en samenleving

De beste innovatie in de categorie agrarisch, water en infrastructuur

De beste innovatie in de categorie gezondheid en voeding

De innovatiebelofte van 2025 in de categorie circulaire economie

De innovatiebelofte van 2025 in de categorie energietransitie

De innovatiebelofte van 2025 in de categorie arbeidsmarkt en samenleving

De innovatiebelofte van 2025 in de categorie agrarisch, water en infrastructuur

De innovatiebelofte van 2025 in de categorie gezondheid en voeding

De winnaar van alle categorieën

Een vakkundige jury per categorie en publieksstemmen bepalen samen de winnaars. De jury bepaalt 80% van het oordeel en het publiek 20%. Goed nieuws: je hebt als deelnemer dus invloed op je plaatsing! Werf publieksstemmen en vergroot je kans.