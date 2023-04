Om bij te dragen aan een duurzamere wereld biedt MediaMarkt klanten de mogelijkheid om hun oude elektronica in te leveren. Zowel online als in elke winkel in de Benelux kan gebruik worden gemaakt van de MediaMarkt Inruilservice. MediaMarkt zorgt dan in samenwerking met Foxway, de Europese leider in circulaire technologie, voor het correct recyclen van de ingeleverde producten.

Ontzorgen klanten en bijdragen aan duurzaamheid

In 2022 introduceerde MediaMarkt het BetterWay initiatief om als de toonaangevende elektronicaretailer van Europa bij te dragen aan een duurzamere wereld. “Met BetterWay wordt de klant geholpen om bij de aanschaf van elektronica duurzame keuzes te maken. Het gaat dan om producten die door onafhankelijke instituten zijn getest op duurzaamheid in elke fase van de levensduur: productie, gebruiksduur en recyclebaarheid. Ook deze inruilservice past in het streven van MediaMarkt om klanten te ontzorgen bij het aanschaffen van elektronica en hen te helpen bij het maken van duurzame keuzes. Vanaf vandaag is deze inruilservice in samenwerking met Foxway ook in de Benelux beschikbaar.

MediaMarkt verwacht hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie en daarmee aan het vermindering van elektronisch afval en de uitstoot van CO2,” zegt Milad Ahmadi Movaghir, Director Services & Solutions Benelux.

Mikkel Frid, Sourcing Director van Foxway bevestigt dat: “We zijn enthousiast over de samenwerking met de grootste elektronica retailer van Europa. Samen met MediaMarkt kunnen we aan schaalvergroting doen en echt het verschil maken. Door de bij MediaMarkt ingeruilde apparaten door ons te laten repareren en op te knappen voor direct hergebruik, besparen we niet alleen de portemonnee van de consument, maar vooral ook het milieu.”

Hoe werkt de inruilservice

Het omruilen werkt heel simpel legt Ahmadi Movaghir uit. “Klanten kunnen gebruikte apparaten in de winkels van MediaMarkt inleveren en direct een tegoed krijgen voor hun volgende aankoop. Maar klanten kunnen ook online hun gebruikte elektronica laten waarderen. Dan ontvangen ze een cadeaubon die ze in onze winkels en online kunnen gebruiken om nieuwe elektronica te kopen. Het kredietbedrag is gebaseerd op de inruilbaarheid en de staat van het apparaat.”

Het inruilen kan nu voor producten zoals Smartphones, tablets, smartwatches, Windows-laptops, MacBooks, iMacs, Mac Mini en Mac Pro, Chromebooks, fotocamera’s, objectieven en gaming consoles. “Onze partner Foxway zorgt voor het opknappen van deze apparaten en brengt ze weer in omloop. Naast professionele gegevensverwijdering betekent dit dat smartphones, tablets, enz. worden gerepareerd en geüpgraded. Dit bespaart energie en veel hulpbronnen die zouden worden verbruikt bij de productie van nieuwe apparaten ten koste van het milieu. Zo verklein je als klant je eigen CO2-voetafdruk.”

EU Sustainable Consumption Pledge

MediaMarkt neemt, als onderdeel van de Duitse MediaMarktSaturn Retail Group, duurzaamheid zeer serieus. De ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van klimaat- en milieubescherming zijn recent opnieuw onderstreept door de deelname aan de EU Sustainable Consumption Pledge te hernieuwen.

Sinds de invoering van BetterWay zijn er door het bedrijf al behoorlijk wat concrete resultaten geboekt. “De resultaten op gebied van verduurzaming zijn goed, maar we zijn er nog lang niet. Er zijn nog meer stappen om te zetten, maar als MediaMarkt Saturn Group repareerden we in 2022 ruim 3,2 miljoen apparaten, dat is 600.000 meer dan in het vorige boekjaar. Hierdoor konden we het elektronisch afval met ongeveer 8.700 ton verminderen. Daarnaast is sinds 2015 door onze eigen bedrijfsvoering veroorzaakte CO2-uitstoot met 87,5% verlaagd en hebben we ons energieverbruik met 12% verlaagd sinds boekjaar 2018/19. Daarbij is hernieuwbare energie goed voor 90% van ons elektriciteitsgebruik.

Verder heeft inmiddels 98,8% van onze directe huismerkleveranciers met succes externe duurzaamheidsaudits ondergaan en daardoor kunnen we tegenwoordig 3.207 duurzame BetterWay producten aanbieden in 25 categorieën. Dit is tweeënhalf keer zoveel als een jaar geleden. We zijn duidelijk op de BetterWay,” concludeert Ahmadi Movaghir.