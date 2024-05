MediaMarkt en Essent hebben de handen ineen geslagen om consumenten te helpen de volgende stap te zetten in de energietransitie. Essent krijgt shop-in-shops op de winkelvloer van de elektronicaspecialist. Daarin staan energiezuinigere producten voor het verduurzamen van het huis centraal. Consumenten kunnen producten bekijken en ervaren, persoonlijk advies krijgen en informatie inwinnen, ook als zij geen energiecontract hebben bij Essent. Het doel is om voor de zomervakantie 47 van de 55 MediaMarkt-vestigingen in Nederland in te richten met een shop-in-shop. De uitrol is gestart in maart en momenteel zijn al 18 winkels voorzien.

De door MediaMarkt en Essent ingerichte shop-in-shops zijn een combinatie van een interactieve én een persoonlijke aanpak. De digitale ervaring wordt gecombineerd met Essent adviseurs die consumenten ter plekke verder kunnen helpen zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. In het nieuwe speciaal ingerichte winkelgedeelte kunnen consumenten zien, voelen en ervaren hoe energiezuinigere producten hen helpen bij een duurzamer huishouden en het besparen op de energierekening.

Thijs van Rossum, Commercial Director bij Essent: “Met dit unieke concept kunnen consumenten via een digitale ervaring inzicht krijgen in de mogelijkheden rond energie en energieproducten bekijken en ervaren. Zo kunnen consumenten in de shops hun eigen woning zelf ‘digitaal’ aanpassen met producten en oplossingen om zo te ervaren wat er mogelijk is om hun woning te verduurzamen. Daarnaast is er altijd een Essent-adviseur aanwezig die consumenten helpt en adviseert over energieproducten en energiecontracten. Met deze perfecte mix van een digitale ervaring en persoonlijk advies helpen wij consumenten zo goed mogelijk met de volgende stap in de energietransitie.”

Duurzaamheidsambities waarmaken

Deze uitbreiding van de reeds bestaande samenwerking tussen beide bedrijven sluit perfect aan bij de duurzaamheidsinitiatieven van MediaMarkt, gebundeld onder het ‘BetterWay’ label. In de winkels en online gebruikt MediaMarkt dit label om duurzamere producten aan te duiden. Bas Eijssink, Chief Commercial Officer Benelux bij MediaMarkt: “Als Europees marktleider in consumentenelektronica willen wij op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld en voorloper zijn in de branche. Duurzaamheid is voor ons een belangrijke pijler, maar het is ook waar de consument van vandaag naar op zoek is. Daarnaast past het shop-in-shop concept in onze strategie om meer met partners samen te werken. Essent en MediaMarkt hebben veel overlap qua doelgroep, en we merken nu al dat dit gezamenlijke concept onze klanten veel toegevoegde waarde biedt.”