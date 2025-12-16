ChainCraft en Innovad Group zetten een belangrijke stap in hun samenwerking: de eerste grootschalige levering van duurzame vetzuren voor darmgezondheidsoplossingen. De aankomst van deze eerste vrachtwagen toont duidelijk de praktische toepasbaarheid van circulaire methoden voor diergezondheidsproducten op grote schaal aan en markeert een belangrijke mijlpaal voor beide bedrijven.

Het Nederlandse bedrijf ChainCraft produceert hoogwaardige vetzuren uit agrarische restproducten via geavanceerde fermentatieprocessen. Innovad Group integreert deze ingrediënten in innovatieve merkvoeders die de darmgezondheid ondersteunen en de prestaties van dieren verbeteren. De eerste grootschalige levering toont de stabiliteit en betrouwbaarheid van deze circulaire waardeketen aan.

Een belangrijke stap voorwaarts richting circulaire landbouw

Dit markeert de start van de operationele fase van de samenwerking en bevestigt de gezamenlijke ambitie om duurzaamheid in de diervoedingssector te versnellen. Deze eerste mijlpaal legt een sterke basis voor verdere opschaling van circulaire ingrediënten binnen de diervoedingsmarkt.

“Deze eerste levering op industriële schaal is een krachtige bevestiging van onze samenwerking”, aldus Marc den Hartog, CEO van ChainCraft. “Het laat zien dat circulaire vetzuren, geproduceerd uit agrarische restproducten, niet alleen technologisch haalbaar zijn, maar nu ook klaar zijn voor levering op industriële schaal. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige toeleveringsketen waarin duurzame diergezondheid een centrale rol speelt.”

Innovad Group: duurzame oplossingen voor wereldwijde diergezondheid

“We zijn trots op deze mijlpaal”, zegt Ben Letor, CEO van Innovad Group. “Het stelt ons in staat om steeds meer gerecyclede, duurzame ingrediënten in onze oplossingen te integreren en zo af te stappen van chemicaliën. Dit versterkt zowel de diergezondheid als de duurzaamheidsambities van onze sector. Deze eerste levering op industriële schaal bevestigt dat onze gedeelde visie werkelijkheid wordt.”

Circulaire innovatie met echte impact

Door agrarische restproducten, zoals aardappelschillen, om te zetten in vetzuren, creëert ChainCraft ingrediënten die:

Biobased zijn, geproduceerd via fermentatie uit hernieuwbare grondstoffen

Volledig ontbossingsvrij

Een CO2-voetafdrukreductie van 50-80 procent bieden in vergelijking met alternatieven op basis van fossiele brandstoffen of palmolie

Lokaal geproduceerd zijn, wat de veiligheid van de toeleveringsketen versterkt

Van pilotfase naar commercialisering

Chaincraft en de Innovad Group streven ernaar deze duurzame boterzuurtoepassing snel naar commerciële productie te brengen. Momenteel is het product nog niet op de markt verkrijgbaar.

Over ChainCraft

ChainCraft is een innovatief biotechnologiebedrijf gevestigd in Amsterdam dat organische reststoffen omzet in hoogwaardige, biobased vetzuren door middel van een gepatenteerde fermentatietechnologie. Deze vetzuren bieden een duurzaam, ontbossingsvrij en koolstofarm alternatief voor fossiele of op palmolie gebaseerde chemicaliën, met een CO₂-reductie van 50-80 procent. ChainCraft zet zich in voor een circulaire en veerkrachtige chemische industrie.

Over Innovad Group

Innovad Group, met hoofdkantoor in België, is een wereldleider op het gebied van diergezondheid en -voeding. Het bedrijf ontwikkelt natuurlijke en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen die het welzijn van dieren ondersteunen en tegelijkertijd de milieubelasting verminderen. Met vier productielocaties, vijftien lokale vestigingen en een team van meer dan 220 experts levert Innovad Group hoogwaardige, toekomstbestendige oplossingen aan veehouders over de hele wereld.