Ingka Group versnelt investeringen in de transitie naar een duurzame energievoorziening met 4 miljard euro extra

Ingka Group, de grootste IKEA retailer, kondigt in de aanloop naar Earth Day aan dat het zijn investeringen in hernieuwbare energie met nog eens 4 miljard euro zal versnellen om de overgang naar een toekomst met hernieuwbare energie te ondersteunen. De investering ondersteunt het verkleinen van de klimaatvoetafdruk van het bedrijf en een bredere overgang naar een netto-nulmaatschappij.

In het afgelopen decennium heeft Ingka Group 2,5 miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie in onsite en offsite wind- en zonne-energie, waardoor het bedrijf wereldwijd meer hernieuwbare energie kan opwekken dan het verbruikt. Deze versnelling, door Ingka Investments, tot 6,5 miljard euro, begint een cruciaal decennium voor klimaatactie en markeert de volgende stap naar 100% hernieuwbare energie in de hele waardeketen.

“We bevinden ons in het belangrijkste decennium in de geschiedenis van de mensheid – klimaatverandering is niet langer een verre bedreiging, en we moeten allemaal ons steentje bijdragen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ° C. De kosten van inactiviteit zijn gewoon te hoog en brengen aanzienlijke risico’s met zich mee voor ons bedrijf en de mensheid. We weten dat we met de juiste acties en investeringen een deel van de oplossing kunnen zijn en de impact op het huis dat we delen – onze planeet – kunnen verminderen en tegelijkertijd ons bedrijf toekomstbestendig maken. Voor ons is het een goede zaak om een ​​goed bedrijf te zijn, ”zegt Jesper Brodin, CEO van Ingka Group.

IKEA zet zich in voor de Overeenkomst van Parijs en draagt ​​bij aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 ° C boven het pre-industriële niveau door middel van de IKEA klimaat-positieve ambitie *. Overschakelen op hernieuwbare energie en tegelijkertijd de energie-efficiëntie verhogen, overschakelen naar een circulair bedrijfsmodel en mensen in staat stellen binnen de grenzen van de planeet te leven, zijn belangrijke factoren om de uitstoot te verminderen.

“Het gebruik van hernieuwbare energie in al onze activiteiten en waardeketen is een belangrijk onderdeel van het behalen van onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en onze toewijding aan de Overeenkomst van Parijs. We hebben al een lange weg afgelegd en in dit kritieke decennium moeten we samenkomen om een ​​rechtvaardige transitie naar een samenleving op basis van hernieuwbare energie te versnellen ”, zegt Pia Heidenmark Cook, Chief Sustainability Officer, Ingka Group.

De investeringen zullen gericht zijn op het toevoegen van wind- en zonne-energieprojecten in nieuwe landen. Ingka Group kondigde onlangs de overname aan van een belang van 49% in 8 zonne-PV-parken in Rusland. De energiecapaciteit van de parken is gelijk aan 160 megawatt, wat voldoende elektriciteit zal leveren om alle 17 IKEA woonwarenhuizen in Rusland en een deel van de MEGA-winkelcentra in het hele land van stroom te voorzien.

Tegenwoordig bezit en beheert Ingka Group 547 windturbines, 10 zonneparken in 15 landen en 935.000 zonnepanelen op de daken van IKEA woonwarenhuizen en magazijnen, waarmee het totale geïnstalleerde vermogen uit hernieuwbare energiebronnen op meer dan 1,7 Gigawatt komt. Bovendien verhoogt de IKEA Foundation haar ambitie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs en legt ze de komende vijf jaar nog eens 1 miljard euro vast om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit omvat het vervangen van vervuilende energiebronnen door hernieuwbare bronnen en het verstrekken van toegang tot energie aan gemeenschappen.