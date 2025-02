Ingka Group, de grootste IKEA-retailer die actief is in 31 landen en dat zetelt in Nederland, heeft zijn Net Zero Transition Plan gepubliceerd. Het plan bevat duidelijke acties en de weg vooruit om zijn klimaatdoelen te behalen om de absolute uitstoot van broeikasgassen (GHG) uit de waardeketen met ten minste 50% te verminderen tegen FY30 (vergeleken met de basislijn van FY16) en netto nuluitstoot te bereiken tegen FY50*. De richting is in lijn met het doel van het Akkoord van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

Het bedrijf heeft consistente vooruitgang geboekt bij het verminderen van zijn emissies en heeft zijn klimaatvoetafdruk met 30,1% verminderd, vergeleken met de basislijn van FY161. Ingka Group stelde voor het eerst op wetenschap gebaseerde klimaatdoelen vast in 2018 en versterkte in 2023 zijn klimaatdoelen om de absolute uitstoot in de waardeketen tegen 2030 te halveren en uiterlijk in 2050 netto nul te bereiken. De bijgewerkte doelen maken deel uit van de versterkte klimaatambitie van IKEA ‘Net Zero and Beyond’.

Karen Pflug, Chief Sustainability Officer, Ingka Group: “Als onderdeel van de IKEA-visie om een ​​beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk mensen, is duurzaamheid al jarenlang een belangrijk onderdeel van het bedrijf, met het eerste IKEA-milieubeleid dat in 1991 werd geïntroduceerd. We hebben sterke klimaatverbintenissen en de publicatie van ons netto nul-transitieplan betekent dat we een nog duidelijkere routekaart hebben voor hoe we daar kunnen komen. Dankzij de toewijding en het werk van veel collega’s in het hele bedrijf heeft dit plan veel geleerd en gaat het dieper dan ooit tevoren in op elk van onze klimaatemissiecategorieën voor ons bedrijf. We hopen dat we door transparant te zijn over onze uitdagingen, afhankelijkheden en innovatiekloven anderen kunnen inspireren en gesprekken kunnen leiden die ons zullen ondersteunen bij het bereiken van de transitie in ons eigen bedrijf en de bredere samenleving”

Om voort te bouwen op de vooruitgang, presenteert het nieuwe klimaattransitieplan een routekaart voor decarbonisatie in alle aspecten van de waardeketen, gebaseerd op een diepgaande analyse van emissiecategorieën, waaronder winkelactiviteiten, bouwmaterialen, mobiliteit en investeringen. Voor elke emissiecategorie presenteert het plan de belangrijkste bronnen van emissies, decarbonisatiehefbomen, casestudies, externe afhankelijkheden en geïdentificeerde acties.

Belangrijke inzichten uit het klimaattransitieplan zijn onder meer:

Acties met impact – gedetailleerde uitsplitsing van emissiecategorieën waar Ingka uniek de meeste impact kan hebben en haar eigen emissies aanzienlijk kan blijven verminderen, terwijl consumenten in staat worden gesteld om duurzamere keuzes te maken. Belangrijke acties zijn onder meer het blijven opschalen van emissievrije leveringen en investeringen in en adoptie van hernieuwbare energie.

Innovatie- en efficiëntiekloven – in kaart brengen waar Ingka het potentieel heeft om bestaande oplossingen op te schalen en zorgen voor consistente adoptie op Ingka’s markten, waarbij het transitieplan wordt ingebed in bedrijfs- en innovatieplanning. Belangrijke acties zijn onder meer het opschalen van hernieuwbare verwarming en koeling en de opname van materialen en technologie met een lagere emissie.

Governance over de integratie van duurzaamheid – met hoge competentie en besluitvormingsbetrokkenheid van senior management met betrekking tot duurzaamheidsonderwerpen.

Bijgewerkte beoordeling van klimaatrisico’s en -kansen – geeft een actueel overzicht van hoe klimaatrisico’s, waaronder extreme weersomstandigheden, van invloed kunnen zijn op het bedrijf en de waarde die op het spel staat als er geen actie wordt ondernomen. Dit is de derde beoordeling van Ingka Group na het Taskforce on Climate related Financial Disclosures (TCFD)-kader.

De belangrijkste klimaatbeleidsvragen van Ingka Group zijn onder meer: Bedrijven groot en klein, overheden, organisaties, activisten en burgers – we hebben allemaal een rol te spelen en hebben radicale samenwerking nodig om deel uit te maken van de oplossing. Samen als samenleving moeten we:

Ambitieuze klimaatplannen en NDC’s opstellen die zijn afgestemd op 1,5°C. De wetenschap is duidelijk, we moeten doelen en plannen opstellen die leiden tot netto-nul.

Fossiele brandstoffen geleidelijk afschaffen en tegelijkertijd de energie-efficiëntie verhogen. We weten dat we de transitie naar hernieuwbare energie moeten versnellen, laten we investeren in de benodigde infrastructuur en processen om snel te kunnen handelen.

Korte- en langetermijnbeleid opstellen in lijn met de 1,5°C-doelstelling om de transitie naar hernieuwbare energie, circulariteit, evenals duurzaam transport, voedselsystemen, het verminderen van voedselverspilling, landbouw en verantwoorde bosbouw te financieren en te versnellen.

Simon Henzell-Thomas, Climate & Nature Manager, Ingka Group: “Klimaatverandering is zeer complex en we doen niet alsof we alle antwoorden hebben, maar als multinational hebben we de verantwoordelijkheid om deel uit te maken van het aanjagen van de transitie naar netto nul in de samenleving. Maar we kunnen het niet alleen. Klimaatverandering kent geen grenzen en samen – in de publieke en private sector – moeten we samenwerken met alle sectoren en met overheden en klanten om echte verandering teweeg te brengen. 2025 is een cruciale mijlpaal voor overheden om hun eigen ambitieuze nationale klimaatplannen te leveren voorafgaand aan COP30, dus we nodigen beleidsmakers, branchegenoten en klanten uit om samen te werken om de transitie naar een duurzame toekomst te versnellen. We kunnen er alleen komen door samen te werken”