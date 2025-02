Kingspan Group, een wereldleider in hoogwaardige bouwoplossingen, kondigt vandaag aan dat het zijn ambitieuze doel heeft bereikt om tegen 2025 een miljard PET-flessen (polyethyleentereftalaat) per jaar te recyclen in zijn productieprocessen.

Deze prestatie is onderdeel van een gezamenlijke inspanning met (Synthesia), de dochteronderneming van Kingspan Group die gespecialiseerd is in chemische producten, polyesterpolyolen en polyurethaansystemen voor thermische en akoestische isolatie.

Op zijn locaties in Barcelona, ​​Spanje, gebruikt Synthesia PET-afval na consumptie als grondstof om polyesterpolyolen te maken die worden gebruikt bij de productie van verschillende thermische isolatie- en geïsoleerde paneelproducten, grotendeels binnen de Kingspan Group. Dit recyclingproces helpt niet alleen om het volume PET-afval dat op stortplaatsen of in oceanen belandt te verminderen, maar verlaagt ook de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen. Aangezien gebouwen en infrastructuur jaarlijks goed zijn voor 38,8 miljard ton aan wereldwijd grondstoffenverbruik, zullen dergelijke technologieën een cruciale rol spelen bij het transformeren van de manier waarop hulpbronnen worden gebruikt en beheerd binnen de bouwsector.

Het vergroten van het gebruik van gerecyclede, biogebaseerde en hernieuwbare inputmaterialen is een belangrijk aspect van Kingspans circulariteitsstrategie. Het recyclen van een miljard PET-flessen tegen 2025 was een belangrijk element van deze strategie en is fundamenteel voor Kingspans ambitie om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, onderdeel van het bredere Planet Passionate-programma voor milieuduurzaamheid dat in 2019 werd gelanceerd.

“Het bereiken van onze doelstelling om 1 miljard PET-flessen te recyclen in onze productieprocessen is een cruciale mijlpaal in ons Planet Passionate-programma en we zijn er enorm trots op dat we ons doel een jaar eerder dan gepland hebben bereikt. Dit is een bewijs van de toewijding van teams binnen onze organisatie en de ontwikkeling van innovatieve recyclingtechnologieën door onze Synthesia Technology-business,” aldus Holly Loughman, Head of Sustainability bij Kingspan Group.

Vittorio Bonapersona, Corporate R&D Manager bij Synthesia Technology: “De vraag naar oplossingen die helpen plasticvervuiling aan te pakken, zal alleen maar toenemen en we zijn verheugd om technologie te bieden die bijdraagt ​​aan deze wereldwijde inspanning en tegelijkertijd de transitie van de bouwsector naar een circulaire economie ondersteunt. Deze mijlpaal is een uitstekende indicator van wat mogelijk is als we ons inzetten om de manier waarop de eindige hulpbronnen van de wereld worden gebruikt, te transformeren. Voor ons bij Synthesia en de hele Kingspan Group is dit nog maar het begin; we maken ook gebruik van onze geavanceerde technologieën om isolatieafval te recyclen, wat ons zal helpen om als organisatie verdere belangrijke vooruitgang te boeken in onze ambities op het gebied van circulariteit.”