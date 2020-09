Ingka Group (IKEA) investeert de komende twaalf maanden 600 miljoen euro extra in duurzaamheid

Ingka Group – de grootste franchisenemer van het merk IKEA – gaat de komende twaalf maanden significant meer investeren in duurzaamheid. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens de virtuele editie van ONE HOME, ONE PLANET (OHOP), een tweedaags evenement met meer dan driehonderd beleidsbepalers van bedrijven, overheid en NGO’s. Het doel is om IKEA in 2030 klimaatpositief te maken en dus de ecologische voetafdruk van IKEA naar nul te brengen. Het komende jaar investeert Ingka Group meer dan 600 miljoen euro extra in innovatieve bedrijven, schone oplossingen en de eigen operatie. Om zo bij te dragen aan een CO2-vrije economie. In totaal investeert de organisatie zo’n 3,8 miljard euro in duurzaamheid.

Sinds 2009 investeert Ingka Group, via de investeringstak Ingka Investments, in innovatieve bedrijven die een focus hebben op duurzaamheid en die de ambitie delen om 100% energieneutraal te zijn. De komende periode wordt geïnvesteerd in bedrijven en oplossingen die de doelstellingen van het Verdrag van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties nastreven.

Het bedrijf wil de komende periode het gebruik van fossiele brandstoffen terugbrengen naar nul, om daarmee te voldoen aan de nieuwste standaarden op het gebied van ESG (environmental, social en governance). Ook worden wereldwijd pensioenfondsen die een relatie hebben met Ingka Group beoordeeld op de mate waarin zij voldoen aan deze ESG-standaarden.

Juvencio Maeztu, Deputy CEO en CFO Ingka Group: “Ondanks de grote uitdagingen waar we voor staan in de wereld, hebben we nog steeds de verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor een toekomstbestendig klimaat. Dat is en blijft onze prioriteit. Wij willen onderdeel zijn van de oplossing en daarom zullen wij onze toekomstige investeringen zodanig inrichten dat wij bijdragen aan schonere, groenere en inclusieve economische groei.”

Ingka Group laat met deze investering zien dat het vastbesloten is om actie te ondernemen voor een beter klimaat. Daarmee draagt de grootste franchisenemer bij aan de ambitie van IKEA om in 2030 meer broeikasgassen uit de lucht te halen dan zijn gehele waardeketen uitstoot. Eerder dit jaar kondigde IKEA aan dat de ecologische voetafdruk met 4,3% was verminderd terwijl de financiële groei van het bedrijf met 6,5% was gestegen. De groei van het bedrijf werd zo ontkoppeld van de CO2-uitstoot. Het bezit momenteel 546 windturbines in veertien landen, twee zonneboerderijen met 1,5 miljoen zonnepanelen en meer dan 920.000 zonnepanelen op daken van IKEA winkels en magazijnen. Deze investeringen dragen bij aan het doel van Ingka Group om evenveel hernieuwbare energie op te wekken als wordt verbruikt. In Nederland bevinden zich momenteel al bijna 40.000 zonnepanelen op de daken van de winkels en het distributiecentrum.

Christiana Figueres, voormalig Executive Secretary van the United Nations Framework Convention on Climate Change en spreker op de duurzaamheidsconferentie ONE HOME, ONE PLANET: “Het besluit van Ingka Group laat zien welke rol bedrijven kunnen spelen in het op de kaart zetten van het klimaatprobleem. We moeten direct investeren in groene technologieën en schone oplossingen. Bedrijven – groot en klein – hebben hierin een belangrijke rol en zij hebben de kans om uitdagingen om te zetten in oplossingen.”

IKEA onderschrijft het belang van de EU Green Deal, waarmee de EU wordt aangemoedigd om de economie klimaatneutraal en duurzaam te maken. De Exponential Climate Action Roadmap – onderdeel van de Green Deal – heeft tot doel om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen te halveren.

De afgelopen jaren heeft Ingka Group geïnvesteerd in – en samengewerkt met – bedrijven zoals:

– RetourMatras: een Nederlands bedrijf dat het mogelijk maakt om meer dan 90% van de materialen in matrassen te recyclen. De investering steunt RetourMatras in het uitbreiden van een verwerkingscapaciteit tot meer dan een miljoen matrassen per jaar in Nederland.

– Morssinkhof Rymoplast: een toonaangevende speler in de Europese plastic-recyclingindustrie. Tevens gevestigd in Nederland.

– Winnow: een bedrijf dat een Artificial Intelligence-oplossing heeft bedacht om voedselverspilling tegen te gaan in professionele keukens.

– Aerofarms: een overdekt stadslandbouwbedrijf.

– Optoro: een logistiek softwareplatform voor retailers om afval bij retourneren te verminderen.