De nieuwe Albert Heijn aan de Meeuwenweg in Kampen is weer open nadat die op een circulaire manier is verbouwd. Deze winkel is op de meest duurzame manier verbouwd door hergebruik en revisie van materialen. Albert Heijn introduceert hiermee de nieuwe standaard voor winkelverbouwingen waarbij het merendeel van alle (ver)bouwwerkzaamheden circulair wordt uitgevoerd en de nieuwste technieken worden gebruikt om nog meer energie te besparen.

Eerder dit jaar opende Albert Heijn de winkel aan het Piusplein in Tilburg die op circulaire wijze is verbouwd. Met die kennis en ervaring is de verbouwing van de winkel in Kampen nóg verder verbeterd. Dit jaar volgen nog drie volledig circulair verbouwde winkels. Hiermee loopt Albert Heijn voorop in het duurzamer en circulair verbouwen in de retail.

Circulair bouwen

De winkel in Kampen ziet er voor klanten gloednieuw uit terwijl ruim 70% van de inventaris is hergebruikt. Zoals wandkoelingen, alle houdbare stellingen, hergebruik van zelfscanpalen en kassa’s. 50% van de bouwmaterialen uit de oude winkel is opnieuw gebruikt zoals het plafond, de vloer en wanden. Het restmateriaal gaat de recycleketen in waardoor de winkel ook nog eens zonder afval is verbouwd.

Materialenpaspoort

Alle materialen en inventaris uit de winkel zijn vastgelegd in een zogenoemd materialenpaspoort. Hierin staat van alle materialen omschreven waar deze vandaan komen, hoe ze geproduceerd zijn, hoe deze in de toekomst te gebruiken zijn en wat de CO2-impact is. Daarmee is er voor 100% inzicht in alle materialen. Voor toekomstige verbouwingen biedt dat een leidraad voor hergebruik en recycling.

Energiereductie

Het energieverbruik in de winkel in Kampen gaat door de verbouwing met meer dan een derde omlaag. Daarnaast wordt de winkel gasloos verwarmd, is er LED-verlichting en zijn de (lage)koelingen afgedekt met schuifdeuren. Nederlandse windenergie Wat wel aan energie verbruikt wordt, is afkomstig van 100% Nederlandse windenergie. Alle eigen Albert Heijn-winkels hebben Nederlandse windenergie.

Gasloos

Sinds 2009 verwarmt Albert Heijn de verbouwde winkels gasloos door het benutten van de restwarmte van de koelingen. Eind dit jaar verwarmt Albert Heijn alle eigen winkels zonder gebruik van aardgas. 92% CO2-uitstoot bespaard sinds 2018 Door het gebruik van Nederlandse windenergie, gasloos verwarmen, toepassen van LED-verlichting en afdekken van koelingen heeft Albert Heijn sinds 2018 92% CO2-uitstoot bespaard.

CO2-neutraal

Rob Heesen, VP partnerships & business development van Albert Heijn, geeft aan: “In 2025 willen we dat alle eigen winkels volledig CO2-neutraal zijn op energie. Ik ben er trots op dat we samen met onze partners vooroplopen in het circulair verbouwen van onze winkels en de stappen die we zetten op weg naar CO2-neutraal.”