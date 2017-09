Infotheek wil circulaire economie promoten en versnellen

Op Duurzame Dinsdag maakte Infotheek bekend dat zij officieel partner is geworden van MVO Nederland. Infotheek wordt hiermee onderdeel van het Grote Bedrijven Netwerk (GBN), de grootste kennis- en netwerkorganisatie voor het duurzame bedrijfsleven in Europa. Infotheek wil via dit partnerschap de transitie naar een circulaire economie promoten en versnellen met duurzame IT-producten als uitgangspunt.

Toetsing

Om onderdeel te mogen worden moest Infotheek onder meer voldoen aan de uitgangspunten van het manifest. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het verkleinen van de ecologische footprint, duurzame innovatie en het leveren van een bijdrage aan de regionale leefbaarheid. Tevens wordt in deze toets onderzocht of organisaties binnen de kaders van de OESO-richtlijnen handelen. Het MVO Nederland partnerschap bevestigt datInfotheek aan de richtlijnen voldoet en streeft naar een zorgvuldige balans tussen people, planeten profit.

Circulaire economie promoten en versnellen

MVO Nederland heeft als primaire doel het bedrijfsleven te verduurzamen. Mirjam Roos, Chief Commercial Officer Infotheek Group: “Ons gedachtegoed sluit daar erg goed op aan. Ons portfolio is erop ingericht de levensduur van IT-producten te verlengen of te verduurzamen, waardoor er veel grondstoffen worden bespaard en CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. Dit alles gebeurt onder strikte ISO-normen om onze klanten hoge kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te garanderen. Op deze manier willen we de transitie naar een circulaire economie promoten en versnellen”.

Infotheek is op dit moment het nummer 1 IT bedrijf met focus op duurzaamheid in Europa. Het Leidse bedrijf beschikt over het grootste refurbishment-centrum van Europa (20.000 m²), waar dagelijks duizenden IT-apparaten worden opgeknapt en waaraan een tweede leven wordt gegeven. Daarnaast biedt het opkoopmogelijkheden en huur- en leaseconstructies, waardoor IT-producten een langere levensomloop krijgen.

Gezamenlijke initiatieven

Een van de eerste actiepunten op de gemeenschappelijke agenda is een workshop in het warehouse in Leiden over het circulair inkopen van IT-apparatuur in het najaar van 2017. “We nodigen IT-inkopers van harte uit een ‘kijkje in onze keuken’ te komen nemen. De sprekers bieden onder meer praktische tips over duurzame IT-inkoop en we bespreken met diverse vooraanstaande partijen het spanningsveld tussen functionaliteit, continuïteit en prijs aan de ene kant en duurzaamheid aan de andere”, aldus Roos.

Over Infotheek

Infotheek Group is opgericht in 1991 en is Europees marktleider op het gebied van circulaire IT. De groep bestaat uit meerdere labels, waaronder resellers Infotheek en Scholten Awater, e-commerce gigant Centralpoint.nl, distributeur Xeptor, consumentenwebshop 4Launch en Stichting IT4Kids. Infotheek Group beschikt over het grootste refurbishment-centrum van Europa en biedt een uitgebreid producten en dienstenportfolio in diverse sectoren. Bij Infotheek Group werken ruim 900 medewerkers, verspreid over 26 vestigingen in Europa.