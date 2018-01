Infotheek Group lanceert lifestylemagazine over IT & circulaire economie

Infotheek Group lanceert een lifestylemagazine over IT en de circulaire economie. Het blad dient als platform voor interessante verhalen en inzichten met betrekking tot IT-innovaties en verduurzaming in het algemeen. Het eerste exemplaar is vandaag officieel overhandigd aan software-partner Microsoft.

IN4IT

Het magazine kent een oplage van 20.000 stuks en zal 3 keer per jaar op de matten vallen. Jordy Kool CEO Infotheek Group: “Met het IN4IT magazine willen we de IT-branche inspireren eens anders te kijken naar IT. Met interviews, cases, dialogen en achtergrondverhalen willen we mensen aan het denken zetten over alternatieven voor latest greatest apparatuur. We zien het actief informeren van onze doelgroepen over circulaire IT-oplossingen als een van onze belangrijkste doelen binnen de voortrekkersrol in de transitie naar een circulair economisch systeem”.