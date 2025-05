Industriepark Kleefse Waard, het 90 hectare grote industriepark waar startups, mkb, multinationals, onderwijsinstellingen en overheid werken aan schone technologieën voor de energietransitie en circulaire economie, gaat verder als Cleantech Park Arnhem. De naamswijziging wordt aangekondigd voorafgaand aan de Arnhem Electricity Week (18-23 mei) en zal de komende maanden zichtbaar worden op het park en daarbuiten.

“De naam Cleantech Park Arnhem past bij de ambities van ons park en de focus van onze gebruikers op cleantech. Samen werken we aan schone technologieën die bijdragen aan een duurzame toekomst”, licht Kevin de Rijke, directeur Cleantech Park Arnhem, de naamswijziging toe. “De nieuwe naam versterkt onze internationale profilering en benadrukt onze sterke band met Arnhem, een stad die al ruim honderd jaar bekendstaat als de energiehoofdstad van Nederland.”

“Bedrijven die zich inzetten voor schone energie en duurzame materialen vormen de motor van de toekomstige economie van Arnhem en creëren nieuwe werkgelegenheid”, vult Nermina Kundić, wethouder Economie van de gemeente Arnhem, aan. “Cleantech Park Arnhem speelt hierin een belangrijke faciliterende en verbindende rol en biedt nu al plaats aan zo’n 130 bedrijven en circa 3.000 arbeidsplaatsen. Het aangescherpte profiel van het park gaat helpen om nieuwe bedrijven en talent aan te trekken en de positie van Arnhem als aantrekkelijke vestigingsstad verder te versterken.”

Prettige werkomgeving

De nieuwe naam betekent weer een volgende fase in de geschiedenis van het park, die in 1941 begon met de opening van de fabriek van de Algemene Kunstzijde Unie. Op het terrein zijn in de eerste decennia o.a. cellulose en vezels voor kleding geproduceerd en later rayon, een grondstof voor autobanden. De naam ‘Industriepark Kleefse Waard’ werd in 1998 geïntroduceerd. Nadat familiebedrijf Schipper Bosch het terrein in 2003 overnam van Akzo Nobel, is het park ontwikkeld tot een moderne campus, zijn oude gebouwen opgeknapt en nieuwe bedrijven aangetrokken.

Bart Schoonderbeek, directeur Schipper Bosch: “In ruim twintig jaar tijd hebben we Cleantech Park Arnhem ontwikkeld tot wat het nu is. Met kwalitatieve gebouwen, hoogwaardige en onderscheidende voorzieningen en ruimte om te experimenteren, zorgen we ervoor dat bewoners zich volledig kunnen richten op hun innovaties en productie. Deze ‘hardware’ is een voorwaarde, maar het echte verschil zit in de ‘software’: een groene en aantrekkelijke omgeving waar je graag wilt zijn, die uitnodigt tot ontmoeting, waar altijd iets te beleven is. Een omgeving die draait om werkplezier en verwondering en waar talent op af komt en wil blijven. Dat levert nu al veel op en we blijven daar de komende jaren in investeren. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee de basis leggen voor de cleantech innovaties van de toekomst.”