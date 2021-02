Industriedoel Klimaatakkoord nu al in gevaar door lange doorlooptijden investeringen

Elektrificatietrajecten moeten in 2021 starten om met zekerheid operationeel te kunnen zijn in 2030. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Netbeheer Nederland en Energie-Nederland. De nieuwe regering moet daarvoor snel het startschot geven: er zijn lange doorlooptijden voor de vereiste aanpassingen in de industrie en de gebouwde omgeving, de versterking van het elektriciteitsnet en de extra opwekking van schone stroom. De overstap naar schone elektriciteit kan daarmee een flinke bijdrage leveren aan de doelen van het Klimaatakkoord.

Nederland heeft vaak moeite om de afgesproken klimaat- en energiedoelen te halen. Dat komt mede doordat de doorlooptijden om investeringen te realiseren lang zijn. Het is daarom van belang om goed te anticiperen en vooral tijdig te starten. Zo kunnen we voorkomen dat we achter de feiten aanlopen en halen we de kortademigheid uit de transitie.

Dit geldt bij uitstek voor oplossingen die verschillende sectoren raken, zoals elektrificatie en groene waterstof. Die oplossingen spelen een grote rol bij het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld de elektrificatie in de industrie zal volgens PBL al moeten leiden tot 4,2 Mton CO 2 -reductie, pakweg een derde van de reductie-opgave van deze sector. Daarom hebben de NVDE, Netbeheer Nederland en Energie Nederland door CE Delft laten uitrekenen wanneer deze processen uiterlijk moeten beginnen om in 2030 operationeel te zijn. Daarbij is gekeken naar de planning, vergunningen, subsidies, financiering en constructie.

De conclusie van CE Delft: ‘Als we uitgaan van de gemiddelden, ligt de doorlooptijd voor het totaal van de vier bestudeerde ketens tussen de 8,5 en 10,5 jaar. De volledige bandbreedte van realisatie van alle ketens ligt tussen de 6,5 en 16 jaar. Dit betekent dat elektrificatietrajecten nu, maar uiterlijk binnen de komende 0,5 tot 2,5 jaar moeten starten om operationeel te zijn in 2030,’ aldus het onderzoek. De precieze locatie en met name de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet maken daarbij wel verschil: dit vraagt dus ook maatwerk.

“Parijs lijkt nog ver, maar voor je het weet is het 2030”, concluderen de NVDE, Energie Nederland en Netbeheer Nederland. “Er zijn voor de zomer beslissingen nodig aan de formatietafel. Het gaat om complexe en samenhangende investeringen die nu gecoördineerd in gang moeten worden gezet. Bovendien is het van belang om meteen verder vooruit te denken, voorbij 2030.” Opvallend is dat netverzwaring voor veel soorten elektrificatie de snelheidsbepalende stap is. De opdrachtgevers: “Snelle ruimtelijke besluitvorming is daarom doorslaggevend om het net tijdig te kunnen aanpassen. Ook is het belangrijk om te kijken hoe vergunningsprocedures kunnen worden ingekort.”

