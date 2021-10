Indiase sociaal ondernemers inspireren Nederlandse experts met duurzame oplossingen

Nederlandse experts van Women on Wings die banen creëren voor vrouwen op het platteland in India, worden op hun beurt verrijkt met sociale en duurzame kennis en inzichten. De impact van het werk van Women on Wings is wederkerig: werken aan werk en inkomen in India leidt tot persoonlijke en sociale verdieping in Nederland. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van het Indiase Prastut Consulting. Het rapport is vrijdag 15 oktober – International Day of Rural Women – aangeboden aan Ingrid Thijssen, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW.

Ruim 50 Nederlandse experts, vaak zelf ondernemer, delen sinds 2007 om niet hun bedrijfskennis met sociale ondernemingen in India die met name vrouwen in dienst hebben. De doelstelling is deze bedrijven – partners van Women on Wings – laten groeien en meer vrouwen werk geven. Werk en inkomen voor vrouwen betekent betere voeding en scholing voor kinderen, dé manier om de armoedespiraal te doorbreken. Daarnaast krijgen vrouwen een gelijkwaardigere positie in het gezin als ze bijdragen aan het inkomen.

Sociale missie

Naast de creatie van banen voor vrouwen, heeft het werk van Women on Wings een veel bredere impact. Uit recent onderzoek onder experts en ondernemers blijkt een wederkerig effect: waar de experts de sociaal ondernemers in India helpen meer zakelijkheid in hun bedrijven te brengen, inspireren de ondernemers de experts om een sociale missie te introduceren in hun werk in Nederland. Het werk in India verrijkt de experts en geeft ze meer betekenis in het leven. Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland en medeoprichtster Women on Wings: ‘De Indiase ondernemers en Nederlandse experts leren van elkaar en inspireren elkaar. Dit voegt duidelijk waarde toe, zowel in India als in Nederland.’

Duurzaam Nederland

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Prachtig om te zien hoe ondernemers elkaar over en weer inspireren en zo bijdragen aan de groei van de werkgelegenheid voor vrouwen in India. Met al bijna 300.000 banen maakt Women on Wings echt blijvende impact en dragen ze ook nog eens bij aan de groei en ontwikkeling van ondernemers hier die weer nieuwe inspiratie opdoen. Dat past prachtig bij onze nieuwe koers en echte brede welvaart.’ Sandra Lansbergen is mede-directeur van Arte Viva B.V. en sinds 2016 één van de Women on Wings experts. Zij bevestigt de reactie van Thijssen: ‘De ondernemers waar ik als expert mee samenwerk in India, zijn veel verder op het gebied van duurzaamheid dan ik verwachtte. De mate van hergebruik, upcyclen en recyclen van afval is indrukwekkend. Het heeft me gemotiveerd om verder onderzoek hiernaar te doen en dit in mijn eigen bedrijf in Nederland te introduceren.’

Pragmatischer

Naast professionele kennis verwerven de ondernemers in India door de interactie met de Women on Wings experts ook persoonlijke vaardigheden. Daardoor benaderen ze het ondernemerschap pragmatischer en met meer vertrouwen, energie en voldoening. ‘Als kleine organisatie waren we niet erg gefocust en deden we dingen vooral ad hoc. Dankzij de input van Women on Wings’ experts waren we in staat om onze onderneming om te vormen tot een professionele organisatie en kijken we nu echt anders naar ons werk.’ – Sheela Powell, oprichtster van Shalom, een sociale onderneming uit Zuid India.

Culturele context

Het onderzoek geeft aan dat ook de experts met tal van nieuwe kennis en vaardigheden uit India terugkomen, doordat ze werken in een geheel andere sociaal culturele en professionele context.

Van der Heijden: ‘Experts krijgen meer zelfvertrouwen, energie en geduld. Ze kijken naar situaties met een open blik en gaan op zoek naar oplossingen vanuit een nieuw gezichtspunt. Ze zien duidelijker welke privileges ze hebben en zijn meer gericht op de medemens en de samenleving. Dit maakt dat ze zich rijker en gelukkiger voelen.’

Over Women on Wings

Women on Wings is een Nederlandse sociale organisatie met een duidelijke missie: 1 miljoen banen co-creëren voor vrouwen op het platteland in India. Het genereren van duurzame werkgelegenheid voor vrouwen is dé manier om families op het Indiase platteland uit de armoede te halen.

Women on Wings werkt minstens drie jaar met de Indiase bedrijven op basis van gelijkwaardigheid aan duurzame groei. In veertien jaar zijn, samen met de Indiase sociaal ondernemers, ruim 284.000 extra banen voor vrouwen gecreëerd. Dat betekent voor 284.000 Indiase gezinnen een beter bestaan, een gelijkwaardigere positie voor de vrouwen in het gezin, en een beter toekomstperspectief voor ruim 800.000 kinderen.