Het Nederlandse stroomnet staat onder grote druk. In de provincie Utrecht is de situatie bijzonder nijpend: netcongestie leidt ertoe dat bedrijven niet direct kunnen worden aangesloten. Om overbelasting te voorkomen en de stroomvoorziening betrouwbaar te houden, is het van essentieel belang dat stroom slimmer wordt gebruikt, vooral op momenten dat er veel duurzame energie beschikbaar is of juist minder druk op het net staat. Die oproep deed netbeheerder Stedin afgelopen week opnieuw rondom de publicatie van haar jaarverslag. Om te zorgen dat huishoudens en bedrijven slimmer omgaan met hun stroomverbruik, introduceert Stedin nu ook de fysieke eKlok.

De eKlok geeft real-time inzicht in de actuele drukte op het elektriciteitsnet en is 24/7 online beschikbaar. Vanaf nu staat de eKlok als eerste twee weken fysiek in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht, die daar is geplaatst om meer bewustwording te creëren.

Goed plannen van stroomverbruik

Mensen kunnen in één oogopslag zien wanneer het netwerk zwaar belast is en wanneer er juist ruimte is om stroom te verbruiken. Denk aan het plannen van het opladen van een elektrische auto of het draaien van een was. De vraag naar stroom groeit razendsnel, terwijl de infrastructuur nog niet voldoende is uitgebreid om die groei op te vangen. Door het energieverbruik beter te spreiden, helpen huishoudens mee om overbelasting van het net te voorkomen en blijft het systeem betrouwbaar voor iedereen.

Samen verantwoordelijk voor stabiel net

Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur Utrecht bij Stedin, benadrukt dat het niet altijd druk is op het stroomnet: “Net als op de weg zijn er spitstijden. Met de eKlok maken we zichtbaar wanneer er ruimte is op het net, zodat huishoudens en bedrijven hun verbruik hier beter op kunnen afstemmen. We vergroten hiermee het handelingsperspectief om bij te kunnen dragen. Alle kleine beetjes helpen.”

Als een van de snelst groeiende en drukste steden van Nederland kampt Utrecht met een steeds grotere druk op het elektriciteitsnet. De vraag naar stroom wordt groter, terwijl de netcapaciteit niet in gelijke snelheid toeneemt. Senna Maatoug, wethouder van energie, klimaat en mobiliteit in Utrecht, vertelt: “Slim met de beschikbare energie omgaan is belangrijk. Om samen te besparen, voor de eigen rekening, maar ook omdat het de druk op het netwerk kan helpen verlichten. De eKlok is daarvoor een mooi hulpmiddel. Door op rustige tijden bijvoorbeeld je wasmachine of droger aan te zetten of de elektrische auto op te laden, zorgen we er samen voor dat het stroomnet wordt ontlast.”

Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur Utrecht bij Stedin, en wethouder Senna Maatoug bij de fysieke eKlok in Hoog Catharijne