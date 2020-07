In 2024 250.000 m2 zonnepanelen in de Amsterdamse haven

Vanaf juni 2020 ligt er 120.000 vierkante meter aan zonnepanelen in de Amsterdamse haven. Dit komt overeen met 18 voetbalvelden en levert elektriciteit op voor zo’n 6.000 huishoudens. Daarmee heeft Port of Amsterdam ruimschoots haar strategische doelstelling behaald om in 2021 100.000 vierkante meter aan zonnepanelen in de haven te hebben. Het havenbedrijf wil nog veel meer zonnepanelen en heeft daarom een nieuw doel geformuleerd: 250.000 vierkante meter aan zonnepanelen op de daken van de bedrijven in de haven in 2024.

In 2016, toen er nog vrijwel geen zonnepanelen op de havendaken lagen, is Port of Amsterdam begonnen met de campagne ‘Zon in de Haven’. Het doel van deze campagne was om de bedrijven in het havengebied te stimuleren over te stappen op groene energie en zonnepanelen op hun dak aan te leggen. De SDE+-subsidie van het ministerie van Economische Zaken maakte dit financieel haalbaar. Port of Amsterdam maakte de aanvraag eenvoudiger door geïnteresseerde bedrijven daarbij te helpen. Bedrijven konden kiezen om het zonnepanelensysteem op hun dak te financieren, of hun dak tegen een vergoeding ter beschikking te stellen aan een derde partij. Deze campagne is in combinatie met de SDE+-subsidie erg succesvol geweest.

Roon van Maanen, hoofd Circular & Renewable Industry bij Port of Amsterdam: ‘Wij zijn blij dat we deze doelstelling hebben behaald. Maar de complimenten gaan uit naar onze klanten, want zij stellen hun daken ter beschikking en maken de overstap naar duurzame energie. De nieuwe doelstelling van 250.000 vierkante meter in 2024 is ambitieus en uitdagend, want niet alle daken in de Amsterdamse haven zijn geschikt voor zonnepanelen. Daarnaast moet ook het elektriciteitsnet worden verzwaard. We geloven dat dit haalbaar is. Een transitie is niet altijd makkelijk, maar we moeten nu écht stappen zetten.’