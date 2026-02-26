De overslag in de haven van Rotterdam is in 2025 gedaald met 1,7%. De totale overslag kwam daarmee uit op 428,4 miljoen ton. De grootste daling, van 6,5%, vond plaats in het segment droge bulk. In het natte bulksegment was sprake van een daling van 1,5%. De overslag van containers liet een groei zien van 3,1% in TEU en kwam uit op 14,2 miljoen TEU. In tonnage nam de containeroverslag af met 0,2%. Hoewel Havenbedrijf Rotterdam streeft naar 55% CO 2 -reductie in 2030, wordt het – net als landelijk – steeds onwaarschijnlijker dat dit doel in het haven- en industriecomplex behaald wordt.

Verduurzaming haven en industrie

Hoewel Havenbedrijf Rotterdam streeft naar 55% CO 2 -reductie in 2030, wordt het – net als landelijk – steeds onwaarschijnlijker dat dit doel in het haven- en industriecomplex behaald wordt. Het Havenbedrijf blijft daarom samenwerken met bedrijven om de reductie te versnellen en spant zich tot het uiterste in om hen te stimuleren en te ondersteunen. In 2025 werd gestart en doorgebouwd aan een groot aantal verduurzamingsprojecten.

Air Liquide is begonnen met de bouw van een fabriek voor de productie van groene waterstof. De waterstoffabriek krijgt een capaciteit van 200 MW en staat gepland om eind 2027 operationeel te zijn. De fabriek van Air Liquide wordt de tweede elektrolyser op de Maasvlakte. De elektrolyser van Shell, Holland Hydrogen I, zal eind 2026 in gebruik worden genomen.

De bouw van het CCS-project Porthos is inmiddels in de laatste fase. De installatie van de 20 kilometer lange offshore-pijpleiding is afgerond. Porthos zal naar verwachting eind 2026 operationeel zijn. Ook de aanleg van het waterstofnetwerk vordert gestaag. Het laatste deel van de 32 kilometer lange waterstofleiding is aan elkaar gelast. De laatste fase bestaat uit de voorbereidingen voor de ingebruikname. Het netwerk zal uiteindelijk de grote industriële regio’s in Nederland, Duitsland en België met elkaar verbinden.