Uit onderzoek van Capgemini blijkt dat 79% van de consumenten een bijdrage willen leveren aan een beter milieu. Want niet alleen de boeren ook consumenten kunnen helpen om hun milieu impact te reduceren. Wibra en Impackt gaan de consumenten hiermee helpen door op “Duurzame Dinsdag” 6 september te starten met een pilot voor het inzamelen en recyclen van plastic verpakkingen. Het recyclen van plastic verpakkingen is noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelen in 2030.

Hoe het werkt: “Korting verdienen met lege verpakkingen”

Na gebruik van een product gooien consumenten plastic verpakkingen in de vuilnisbak. Deze verpakkingen komen veelal in de vuilverbrander. En het verbranden van deze verpakkingen heeft een grote impact op de CO2 uitstoot. In plaats van het weggooien van deze verpakkingen moedigt Wibra en Impackt de consument aan de verpakking te recyclen. Elke verpakking die bij Wibra wordt ingeleverd in de recyclebak levert punten op. Met een technologisch hoogstandje kunnen met de Impackt-app de barcodes op de verpakkingen gescand worden. Hoe meer verpakkingen er worden ingeleverd hoe meer punten de consument krijgt. Er kunnen verschillende soorten lege plastic verpakkingen worden ingeleverd zoals verpakkingen van schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten en wasmiddelen. Met de punten, die worden bepaald op basis van de CO2-reductie, krijgen de consumenten kortingen op verschillende producten. Zo heeft dit recycle-project veel voordelen. De consument krijgt kortingen, de CO2 uitstoot wordt gereduceerd en Wibra trekt meer klanten naar hun winkels.

Recyclen en klantenloyaliteit stimuleren

Impackt is gespecialiseerd in het opzetten van loyaliteitsprogramma’s waarmee klanten beloond en aangemoedigd worden voor het inzamelen van plastic verpakkingen om zo een bijdrage te leveren aan het milieu. Het bewust omgaan en het verlengen van de levenscyclus van plastic producten is waar Impackt zich op focust. Het stimuleren van het gescheiden inleveren van producten zorgt ervoor dat er een schone gesorteerde afvalstroom gecreëerd wordt. Deze wordt, in samenwerking met Obbotec, geupcycled zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Oprichter Bouwe van Neerbos vertelt: “Impackt is er om jou te belonen voor duurzaam gedrag en tegelijkertijd jouw CO2 impact inzichtelijk te maken. Iedereen kan zo zijn/haar steentje bijdragen aan de circulaire economie. We zijn erg trots dat Wibra met ons deze nieuwe weg wil inslaan.”

Startschot plastic recycling

Op ‘Duurzame Dinsdag’ 6 september wordt om 10uur ’s ochtends het pilotproject gelanceerd in Hoofddorp door Wibra CEO Bas Duijsens. Iedereen is van harte uitgenodigd om zijn lege Dasty flessen of andere plastic verpakkingen in te leveren. Op 6 september is er in Hoofddorp een eenmalig unieke actie: recycle 1 Dasty en ontvang 1 Dasty gratis. Kijk de video hieronder om te zien hoe simpel het werkt: